Hollywood est devenu la capitale mondiale du cinéma pour une raison simple et pourtant méconnue

Les Oscars viennent de célébrer le meilleur du cinéma mondial à Hollywood. Si vous ne savez pas pourquoi cette banlieue de Los Angeles est devenue la capitale mondiale du 7e art, l'explication est très simple.

La récente cérémonie des Oscars nous rappelle l'hégémonie d'Hollywood sur l'industrie cinématographique mondiale. Le box-office américain a généré un peu moins de 9 milliards de dollars sur la seule année 2024. Mais pourquoi l'industrie mondiale du cinéma s'est-elle installée à Hollywood, modeste banlieue californienne ?

À la fin du XIXe siècle, l'industrie du cinéma était concentrée dans la région de New York et du New Jersey, dominée par deux géants : Edison Manufacturing Company et American Mutoscope and Biograph Company. Les films étaient projetés dans de petites salles de projection improvisées dans des magasins.

Chaque année, les équipes de tournage du nord-est des Etats-Unis devaient faire face à un défi majeur : les hivers rigoureux qui compliquaient considérablement les prises de vue en extérieur. Pour contourner cet obstacle, les studios envoyaient régulièrement leurs équipes dans le sud et l'ouest des Etats-Unis.

C'est ainsi qu'à partir de 1907, la Californie du Sud commence à attirer l'attention des cinéastes. La région offre une diversité de paysages exceptionnelle : déserts, montagnes, océan, forêts. Cette variété permet aux studios de simuler pratiquement n'importe quel décor sans quitter les environs, réduisant considérablement les coûts de production.

Mais les équipes ont aussi réalisé qu'un élément essentiel au cinéma à cette époque était en quantité à Hollywood : le soleil. Oui, la clé du succès d'Hollywood réside dans une chose aussi simple que son climat. Avec plus de 350 jours d'ensoleillement par an, la région offrait des conditions idéales à une époque où les caméras nécessitaient une lumière naturelle abondante.

L'éloignement géographique d'Hollywood par rapport à New York présentait également un avantage inattendu. Edison Company détenait de nombreux brevets sur les équipements cinématographiques et poursuivait agressivement les producteurs indépendants. La distance avec la côte Est permettait aux cinéastes de développer leurs productions plus librement.

Certains historiens vont plus loin : la proximité de la frontière mexicaine aurait permis aux producteurs de s'échapper rapidement en cas de poursuites judiciaires. Une hypothèse séduisante mais peu probable selon Allen John Scott, professeur à l' Université de Californie à Los Angeles.

L'infrastructure a également joué un rôle important. Le réseau ferroviaire facilite l'acheminement du matériel et des acteurs, tandis que la proximité avec Los Angeles garantit l'accès à une main-d'œuvre qualifiée. Le marché du travail local, caractérisé par une politique d'absence de syndicats obligatoires jusqu'en 1935, a également joué en faveur d'Hollywood. Les coûts d'installation relativement bas à l'époque permettent aux studios de s'implanter rapidement.

Cette combinaison unique de facteurs a transformé une modeste localité résidentielle en capitale mondiale du cinéma. Les premiers succès comme "The Count of Monte Cristo" (1908) et "Le Mari de l'Indienne" (1914) n'ont fait que confirmer la pertinence de ce choix, posant les fondations d'une industrie qui allait révolutionner le divertissement mondial.