C'est le métier de demain : il rapporte gros, n'exige aucun diplôme et ne sera pas remplacé par l'intelligence artificielle

La demande explose, les salaires aussi. Derrière ce métier du quotidien, un avenir en or se profile pour ceux qui savent saisir leur chance.

Imaginez un métier où l'on vous supplie de venir travailler, où les offres d'emploi s'arrachent et où votre téléphone ne cesse de sonner. Un métier qui ne se cache pas derrière un écran, qui ne demande ni CV en béton, ni diplôme à rallonge, mais qui promet, dès la première année, un vrai pactole.

Dans les grandes villes américaines, c'est devenu la nouvelle ruée vers l'or. Les températures battent des records, les étés s'étirent, et tout le monde rêve de fraîcheur. Résultat : jamais la demande pour installer et surtout entretenir la climatisation n'a été aussi folle. Derrière cette révolution silencieuse, un acteur inattendu : le plombier chauffagiste, version US, appelé "HVAC technician".

On pourrait croire à une profession de l'ancien monde, mais elle fait aujourd'hui la fortune de milliers d'Américains. Les chiffres donnent le tournis : aux États-Unis, un technicien débutant peut prétendre à 52 000 dollars annuels. Après quelques années, c'est 74 000 dollars, et pour les plus expérimentés, les revenus grimpent jusqu'à 87 000 dollars, sans compter les heures sup et les primes. Dans certains États, la barre des 100 000 dollars est franchie pour les plus entreprenants ou ceux qui montent leur propre affaire. En Californie, New York ou l'Alaska, les salaires s'envolent dans une compétition féroce pour attirer les meilleurs.

La recette de ce succès ? Un métier qui ne s'apprend pas sur les bancs d'une fac hors de prix. Une courte formation suffit, parfois moins de six mois, avant de se lancer sur le terrain. C'est le rêve américain version 2025 : pas besoin de code, de start-up ou d'algorithme, mais des mains habiles, un peu de courage, et l'envie de gagner gros. Certains, partis de rien, sont aujourd'hui millionnaires après avoir monté leur boîte et revendu à des investisseurs qui se bousculent pour acheter ces pépites du service local.

Ce boom ne doit rien au hasard. Le changement climatique, les canicules à répétition, la pression pour réduire la consommation d'énergie… Tout pousse les particuliers et les entreprises à s'équiper ou à moderniser leurs installations.

Et en France ? L'Hexagone n'est pas en reste. Ici aussi, le plombier chauffagiste est devenu un pilier incontournable de la transition énergétique et du confort moderne. La demande explose, portée par les vagues de chaleur. Les carnets de commandes débordent, et le secteur peine à recruter. Si les salaires ne rivalisent pas encore avec le rêve américain, la sécurité de l'emploi, la liberté d'entreprendre et la diversité des missions séduisent de plus en plus de jeunes et de personnes en reconversion.