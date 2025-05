Cette habitude quotidienne vous coûte entre 500 et 1 000 euros par an - sans même que vous ne vous en rendiez compte

Ils séduisent chaque jour des millions de Français. Pourtant, leur coût cumulé pèse lourd sur les budgets.

Le streaming vidéo s'est imposé comme un réflexe quotidien pour de nombreux français, porté par la promesse d'un accès instantané à des milliers de contenus. Mais derrière cette révolution du divertissement se cache une réalité plus amère : l'abonnement mensuel, multiplié par la diversité croissante des offres, finit par représenter une dépense annuelle colossale pour nombre de foyers.

Les plateformes multiplient aujourd'hui les offres et les formules pour répondre à toutes les envies, de l'abonnement basique avec publicités au forfait premium 4K multi-écrans. Chez Netflix, par exemple, le forfait "Standard avec pub" est affiché à 7,99 euros par mois, tandis que la version Premium grimpe à 21,99 euros. Prime Video propose son service à 6,99 euros par mois dans sa version classique, ou 8,98 euros pour une expérience sans publicité. Disney+ joue la carte de la gradation, de 5,99 euros à 13,99 euros selon la qualité d'image et la présence de pubs. Et désormais, pour accéder à l'ensemble des contenus Canal+, il faut compter a minima 19,99 euros par mois, voire 29,99 euros pour le bouquet Ciné Séries, jusqu'à 59,99 euros (puis 75,99 euros au bout de six mois) pour l'offre la plus complète du marché.

Et ce coût, les calculs le révèlent sans détour. Pour un foyer abonné aux formules économiques des quatre principales plateformes (Netflix Standard avec pub, Prime Video, Disney+ Standard avec pub, Canal+ de base), la dépense mensuelle atteint déjà 40,96 euros, soit 491,52 euros à l'année. Mais en optant pour les formules premium, sans publicité, en 4K et multi-écrans (Netflix Premium, Prime Video sans pub, Disney+ Premium, Canal+ Ciné Séries), la facture grimpe à 74,95 euros par mois, soit 899,40 euros chaque année. Opter pour l'offre la plus complète de Canal+, "La Totale", fait même passer la barre des 800 euros annuels. Certains foyers, ajoutant à cela d'autres services comme Apple TV+ ou Paramount+, dépassent les 1 000 euros par an.

Ce montant, qui s'apparente désormais à une véritable charge fixe, rivalise avec les plus gros postes du budget du foyer. Pourtant, il s'agit souvent d'une somme "invisible", prélevée automatiquement, oubliée au fil des mois et rarement remise en question, même lorsque l'on ne regarde qu'une poignée de contenus sur chaque plateforme. En additionnant ces abonnements, la plupart des utilisateurs sous-estiment l'ampleur de la dépense, pris dans la logique du "petit prix mensuel" et de la peur de rater le dernier succès du moment.

Pour éviter de franchir chaque année la barre des 900, voire 1 000 euros de divertissement, il devient essentiel de réévaluer régulièrement ses besoins, de partager les abonnements autorisés dans le cercle familial, ou de souscrire uniquement lors des périodes où l'offre de contenus justifie réellement la dépense. Car la passion du streaming, aussi confortable soit-elle, peut, sans vigilance, devenir le gouffre financier le plus discret… et le plus évitable du foyer.