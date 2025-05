Attention, si vous cultivez ce fruit dans votre jardin, il peut être dangereux - ce détail doit vous alerter

C'est l'un des fruits les plus consommés en France et pourtant, cultivé dans son jardin, il peut être dangereux.

Qui aurait pu imaginer qu'un simple fruit cultivé dans son jardin puisse cacher un danger ? Pourtant, entre 2012 et 2016, plus d'une personne par semaine a été victime d'intoxication. Chaque année, les autorités sanitaires relancent l'alerte.

Ce fruit dangereux n'est autre que la courgette, et plus largement certaines variétés de la famille des cucurbitacées, qui comprend également les citrouilles, les potirons et autres pâtissons. Oui, d'un point de vue botanique ce sont des fruits. Avant de se lancer dans leur culture, il convient de prendre certaines précautions. En effet, cultiver soi-même des courges peut s'avérer risqué à cause d'un phénomène naturel : l'hybridation sauvage.

L'hybridation se produit lorsque deux variétés de courges sont cultivées à proximité l'une de l'autre. Les pollinisateurs, comme les abeilles, peuvent transporter le pollen d'une plante à une autre, provoquant des croisements entre espèces comestibles et non comestibles. Ce phénomène peut avoir lieu aussi bien entre des variétés d'un même potager qu'entre des jardins voisins, même très éloignés.

Le problème est que les courges non comestibles issues de cette hybridation ont strictement la même apparence que les courges comestibles. Seul leur goût les différencie : ces courges sont amères, au lieu d'être douces ou légèrement sucrées. Ainsi, si votre courge est amère, recrachez là immédiatement et jetez là. Cette amertume est le signe de la présence de cucurbitacines, des substances irritantes et toxiques. Des substances qui ne disparaissent pas à la cuisson.

Face à ce risque, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) recommande plusieurs précautions. Il ne faut pas consommer de courges "sauvages" qui auraient poussé spontanément dans le jardin. Il est également fortement déconseillé de récupérer les graines des récoltes précédentes pour les ressemer, car le risque d'hybridation augmente d'année en année. L'Anses conseille plutôt d'acheter de nouvelles graines à chaque semence dans le potager.

Le danger ne se limite pas aux jardins privés. Ces courges amères se retrouvent aussi dans nos supermarchés, notamment à l'automne comme courges ornementales ou décoratives. Ces coloquintes, vendues pour décorer nos intérieurs à Halloween, sont parfois présentées au rayon fruits et légumes. Elles ne doivent en aucun cas être consommées, même si elles ressemblent à s'y méprendre à leurs cousines comestibles. Certaines sont même labellisées "bio", ce qui peut prêter à confusion. En cas de doute, il est recommandé de vérifier l'étiquette ou de demander conseil aux vendeurs.

Dans un cas récent et particulièrement grave relaté par Le Parisien, un quinquagénaire francilien a vu ses cheveux et sa peau tomber plusieurs jours après avoir consommé une courge verte amère achetée dans un magasin bio. Après avoir passé "une nuit entière à vomir", sa peau s'est mise à peler et sa chevelure à tomber progressivement. Ce type de réaction, bien que rare, n'est pas inédit et a déjà été documenté scientifiquement.