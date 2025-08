"C'est terrifiant" : voici comment voir en quelques clics ce que Google sait de vous

Google collecte chaque jour une masse colossale de données sur ses utilisateurs. Mais il est désormais possible, en quelques clics, de savoir exactement ce que le géant détient sur chacun de nous.

Google sait énormément de choses sur vous. Beaucoup, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Depuis votre premier e-mail jusqu'à votre dernier trajet en voiture, le moteur de recherche, devenu tentaculaire, engrange sans relâche des fragments de votre vie numérique. Cette collecte n'est pas un hasard. Depuis des années, Google perfectionne un écosystème de surveillance invisible mais redoutablement efficace, qui s'étend sur l'ensemble de ses services : de YouTube à Android, en passant par Photos, Agenda ou encore Chrome.

Tout est fait pour que votre expérience soit la plus personnalisée possible, avec des recommandations toujours plus pertinentes, des contenus ajustés à vos centres d'intérêt, et des résultats qui semblent parfois lire dans vos pensées. Si la personnalisation permet à Google d'offrir des services gratuits et d'une redoutable efficacité, elle a aussi une autre finalité, beaucoup moins avouée : transformer vos données en monnaie d'échange. Le modèle économique du groupe repose quasi-exclusivement sur la publicité ciblée : plus de 80 % des revenus du groupe Alphabet, maison mère de Google, proviennent de l'analyse de vos comportements, de vos déplacements et de vos envies, revendus à des annonceurs tiers pour des campagnes sur-mesure. Un téléphone Android, même en veille, transmettrait ainsi en moyenne quarante informations par heure à Google, contre seulement quatre pour Apple. Le moindre geste numérique devient ainsi une source de revenus potentielle.

Mais alors, que sait exactement Google sur chacun de nous ? C'est justement tout l'objet de Google Takeout, un outil (paradoxalement) créé par Google lui-même, qui permet à n'importe quel utilisateur d'exporter une copie complète de ses données personnelles.

Dès l'ouverture de Google Takeout, la liste semble interminable : Gmail, Agenda, Maps, historique de navigation, requêtes vocales, photos, vidéos YouTube, contacts, achats, réservations, applications installées…

Pour découvrir ce que Google conserve sur vous, il suffit de se connecter à son compte Google, puis de se rendre sur la page Google Takeout (takeout.google.com). Une fois sur la plateforme, vous pouvez sélectionner précisément les catégories de données à inclure dans votre archive, qu'il s'agisse de vos e-mails, de votre agenda, de vos déplacements sur Maps ou de toute autre activité. Il vous est ensuite proposé de choisir le format du fichier – ZIP ou TGZ – ainsi que la taille de l'archive et la fréquence d'export, ponctuelle ou planifiée selon vos besoins. Il ne reste plus qu'à lancer l'exportation : dès que Google a compilé l'ensemble des informations, vous recevez un e-mail qui vous invite à télécharger votre dossier personnel.