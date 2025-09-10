8 foyers sur 10 vont pouvoir faire des économies chaque après-midi à partir de novembre

Un changement majeur dans le réseau électrique français va bousculer les habitudes de consommations de plus de 11 millions de foyers.

La tradition remontait aux années 60. A cette époque, le dispositif des heures creuses de l'électricité est mis en place. L'objectif est alors d'inciter les ménages à consommer de nuit car les centrales fonctionnent pour une demande en énergie beaucoup plus faible. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) vient d'annoncer une modification de cette plage horaire qui va obliger les foyers à s'adapter.

Pourquoi ce changement ? L'électricité est désormais produite avec différentes sources d'énergie, notamment le renouvelable. Par exemple, les panneaux photovoltaïques fonctionnant avec l'énergie solaire produisent davantage en milieu de journée, notamment en été. Déplacer les heures creuses permet donc de bénéficier de ces pics d'énergie à moindre coût. C'est également un signal fort pour favoriser l'énergie verte.

Les heures creuses vont donc être répartis différemment. Le volume reste le même, 8 heures par jour. La nouveauté réside dans leur répartition selon la période de l'année. Entre le 1er avril et le 31 octobre, il y aura désormais 3 heures creuses en début d'après-midi, située entre 11 heures et 17 heures. Elles permettront de profiter de l'ensoleillement. Les cinq autres heures resteront nocturnes. Les plages précises seront définies par les fournisseurs d'électricité.

Les nouvelles heures creuses ne seront pas appliquées dans tous les ménages dès le 1er novembre 2025. Le déploiement des nouveaux horaires a été conçu pour être progressif sur l'ensemble du territoire. La mise en place va durer deux ans, jusqu'à la fin de l'année 2027. En France, 11 millions de foyers sont concernés par ce nouveau dispositif. Cette réforme est une évolution du réseau électrique national Enedis, ce qui implique que tous les fournisseurs d'électricité sont concernés et pourront s'adapter. Par exemple les 8 heures creuses pourraient rester la nuit en hiver en cas de très faible ensoleillement sur certains réseaux locaux.

Cette modification ne se fera pas du jour au lendemain. Chaque foyer sera informé individuellement du changement de ses heures creuses le moment venu. Le fournisseur d'électricité a l'obligation de vous avertir au moins un mois avant la date effective de la modification. De quoi s'organiser pour reprogrammer le chauffe-eau ou faire tourner le lave-linge au bon moment pour tirer profit de ces heures creuses en après-midi.