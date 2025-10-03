"Il faut connaître ces 7 mots pour gagner" : le champion du monde de Scrabble révèle ses secrets

Avec ces astuces de professionnel, vous aurez enfin une chance de battre vos proches au Scrabble.

Bonne nouvelle pour tous les amateurs de Scrabble. Contrairement aux idées reçues, il est inutile de connaitre tous les mots du dictionnaire pour remporter une partie du célèbre jeu de lettres. Quentin Mallégol, sacré champion du monde de Scrabble en juillet dernier, explique qu'une liste de quelques mots suffit. "Il faut apprendre par cœur les mots de 2 lettres autorisés dans les règles, explique le joueur de 26 ans. Je parle notamment de mots avec des lettres rares comme WU, XI, EX, JE, QI, AY ou KA. Il faut vraiment connaître ces mots car il y a peu de possibilités de les jouer." Le W, le X, le Y et K rapportent chacun 10 points, d'où l'intérêt de ne pas les offrir à son adversaire en fin de partie.

Attention donc à bien consulter le règlement du jeu pour éviter les tricheurs. Le site officiel de la Fédération Française de Scrabble propose une liste des termes admis pour s'assurer de jouer dans les règles, et d'apprendre de nouveaux mots. Par exemple, xi est autorisé, définissant une lettre grecque. Ka est défini comme une particule de physique ou comme un élément de la personnalité dans la religion égyptienne. Actuellement, il existe 81 mots de 2 lettres admis au Scrabble.

"Il existe une autre différence majeure entre les joueurs aguerris et les débutants, ajoute Quentin Mallégol. L'amateur a tendance à chercher des mots dans ses lettres avant de vouloir le placer sur le plateau. Le joueur aguerri regarde en priorité les opportunités sur le plateau." Même s'il est toujours très tentant d'inverser ses lettres à la recherche du mot parfait, mieux vaut regarder les lettres déjà disposées pour construire ses mots. "Cela évite également d'être frustré de ne pas avoir pu placer son mot", poursuit le champion du monde.

Autre technique révélée par le joueur de 26 ans : noter les lettres qui sont déjà jouées. "Je raye les lettres tout au long de la partie, cela me permet de savoir quelles lettres sont restantes dans la pioche ou sur le chevalet de mon adversaire. Je vais éviter de lui donner l'opportunité de faire des points grâce à mes mots", décrit le licencié au club de Bougival, dans les Yvelines. Evitez donc de laisser des occasions à vos adversaires de prolonger vos mots pour engranger des points.

Enfin, progresser au Scrabble se fait aussi en dehors des parties, notamment grâce à la lecture. "Je lis beaucoup et ça m'a aidé à avoir un vocabulaire de base beaucoup plus enrichi que la moyenne des joueurs, conclut Quentin Mallégol. Je recommande aussi de faire des mots fléchés pour connaitre un maximum de mots, c'est un bon exercice." Etre régulier dans toutes ces activités est ensuite un moyen pour votre cerveau de retenir plus facilement les mots appris. Reste ensuite à les placer idéalement sur le plateau pour rafler un maximum de points et devenir enfin un champion de Scrabble.