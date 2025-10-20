Pourquoi Astérix s'appelle ainsi ? L'idée géniale de René Goscinny que tout le monde ignore

Le nom du plus célèbre des gaulois est indissociable de son succès et c'est tout sauf un hasard.

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains… Vous connaissez la suite, un village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Depuis sa création en 1959 par René Goscinny et Albert Uderzo, Astérix a bercé des générations de Français à travers des planches de bande dessinée, puis des films et plus récemment une série sur Netflix. Le Gaulois s'apprête à prendre la direction de l'actuel Portugal avec "Astérix en Lusitanie", le 41e album de la série qui paraîtra en kiosque le 23 octobre.

Si l'alliance entre humour, action et personnages touchants est responsable du succès d'Astérix, une autre raison explique la mise en avant rapide du personnage, et elle remonte à sa création. En 1959, René Goscinny et Albert Uderzo commencent par créer le village gaulois avant de penser aux personnages. Vient ensuite l'invention du protagoniste à moustache. Goscinny souhaitait qu'Astérix soit "un nabot aussi perceptible qu'une ponctuation". L'astérisque, petite étoile qui attire l'attention, correspond pleinement à cette description. Elle donne rapidement le nom Astérix, les terminaisons en ix étant un hommage à Vercingétorix.

En plus d'être court et accrocheur, ce nom fonctionne grâce à sa première lettre. René Goscinny déclarait le fait d'avoir un "A" comme initiale était "un avantage indéniable pour les classements alphabétiques des futures encyclopédies de la BD". Astuce simple mais en commençant par A, la série d'aventures des Gaulois était automatiquement la première classée dans les encyclopédies de bande dessinée et dans les kiosques où elle était en vente. Ce petit détail qui semble anodin a donné un avantage stratégique important à Astérix à ses débuts dans le marché de la BD.

Obélix, son acolyte de toujours, a une genèse similaire. Plusieurs théories existent sur l'origine du nom du livreur de menhirs. Si certains affirment que c'est une référence aux monuments comme l'obélisque, d'autres estiment que l'inspiration est l'obèle. Signe typographique oublié, l'obèle ressemble à une dague ou à un poignard. Elle était utilisée comme un appel pour une note de bas de page, à la manière de l'astérisque. La thèse est d'autant plus plausible que Goscinny connaissait très bien la typographie car plusieurs membres de sa famille maternelle étaient imprimeurs.

Les aventures d'Astérix et Obélix ont su construire une véritable identité autour des noms des personnages. Les Gaulois finissent par ix, les Romains se concluent par us, les Egyptiens terminent par is… Pourtant, il existe un élément présent dans chaque album qui reste sans nom : le village des Gaulois. Comme dans les Schtroumpfs, le lieu de vie des protagonistes est anonyme. Un choix assumé et justifié au nom du caractère universel de ce village gaulois. N'importe qui doit pouvoir s'y retrouver. Un très beau message qui pourrait se fêter autour d'un banquet et de sangliers par exemple.