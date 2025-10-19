Les box Internet de 8 millions de Français vont arrêter de fonctionner - voici la date de coupure

Des milliers de communes et des millions d'habitants vont être touchés par des coupures du réseau Internet. Les ménages doivent anticiper un changement crucial.

Qui n'a jamais râlé face à une coupure de réseau Internet ? Avoir une panne de connexion Internet est aujourd'hui un véritable handicap dans la vie quotidienne. Sans accès au web, il devient impossible d'effectuer les tâches les plus courantes : faire des recherches en ligne, utiliser ses applications, réaliser des démarches administratives auprès de sa banque, de son fournisseur d'énergie ou même auprès de l'administration fiscale. Or, cette situation pourrait bientôt toucher des millions de foyers français.

Précisément, 8 millions de personnes risquent de perdre leur connexion Internet si elles ne prennent pas rapidement les devants. Ce scénario a déjà été vécu en janvier 2025, par les habitants de 162 communes françaises. Les coupures de réseau Internet avaient alors touché aussi bien les particuliers que les professionnels et les administrations. Ce sera également le cas pour les futures coupures.

Ces dernières interviendront en janvier 2026 pour 829 communes supplémentaires. Ensuite, 8 994 autres communes seront progressivement touchées jusqu'en novembre 2030. Les communes concernées sont éparpillées sur l'ensemble du territoire français, peu importe le département ou la région. Mais alors pourquoi certains foyers dans ces communes seront ciblés par des coupures de réseau internet ?

En cause, Orange a décidé d'en finir définitivement avec l'ADSL, ce qui impactera tous les clients des différents opérateurs, pas seulement ceux d'Orange. La technique de télécommunication ADSL, passant par un réseau de cuivre, est vieillissante et présente de nombreux inconvénients. Elle est lente comparée aux technologies actuelles, coûteuses en maintenance et particulièrement énergivore. Ainsi, tous les foyers dont les box Internet sont reliées à l'ADSL -encore une fois, quel que soit l'opérateur - vont devoir passer à la fibre optique. Cette dernière offre des performances nettement supérieures en termes de débit et de fiabilité, tout en consommant moins d'énergie. Orange, l'opérateur historique de l'ADSL, a établi un calendrier précis de cette migration technologique.

Afin d'éviter toute interruption de service, les foyers concernés doivent anticiper ce changement. La première étape consiste à vérifier la date de migration prévue pour sa commune sur le site d'Orange. Il est ensuite conseillé de contacter son fournisseur d'accès Internet pour organiser le passage à la fibre. Cette transition nécessite l'intervention de techniciens et peut prendre de quelques jours à plusieurs semaines. Pour les zones où la fibre n'est pas encore disponible, des alternatives existent comme les connexions 4G, 5G ou satellite. Dans les zones isolées, des travaux plus importants peuvent être nécessaires pour raccorder les habitations aux armoires techniques, ce qui peut allonger les délais de migration.

Pour connaître la date exacte de migration, les habitants peuvent consulter le calendrier détaillé et la carte des communes impactées, mise en ligne sur le site d'Orange.