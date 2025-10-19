"Arrêtez ces techniques contre les araignées" : une arachnologue démêle le vrai du faux des astuces pour faire fuir les araignées

Très répandues sur Internet et les réseaux sociaux, ces astuces sont des légendes urbaines totalement inefficaces.

Elles sont petites mais peuvent déclencher de grands cris. Pour beaucoup de Français, les araignées sont une source de peur. Une étude publiée par la Ligue de protection des oiseaux indique que la moitié de la population est effrayée par les araignées, 5% des sondés se déclarent même phobiques. Beaucoup cherchent donc à les éloigner de leur maison par tous les moyens. L'une des astuces les plus répandues sur Internet consiste à poser des marrons sur le rebord des fenêtres. Leur odeur éloignerait les animaux à 8 pattes des habitations.

D'après les défenseurs de cette méthode de grand-mère, l'odeur des marrons ferait office de répulsif naturel qui éloignerait les arachnides. Or, c'est une légende urbaine. "Les marrons n'ont aucun effet répulsif sur les araignées, cela fait partie des idées fausses à leur sujet", explique Anne Bounias-Delacour, arachnologue et naturaliste. Les consignes ont beau indiquer qu'il faut couper le marron en deux ou le mettre au niveau des plinthes, c'est un mensonge. Par conséquent, inutile de partir en forêt pour en cueillir.

D'autres personnes recommandent de repousser les araignées avec d'autres solutions naturelles comme les huiles essentielles ou les feuilles de marronnier. Certains se veulent plus radicaux, et préfèrent utiliser des répulsifs comme le vinaigre blanc. Là encore, l'efficacité est davantage un fantasme qu'une réalité. "Il n'existe aucune méthode pour faire fuir les araignées des maisons, affirme Anne Bounias-Delacour. Si elles sont dans une maison c'est qu'elles y trouvent suffisamment à manger, sinon elles iraient ailleurs."

Malgré leur apparence repoussante, les araignées domestiques ne sont généralement pas dangereuses et elles permettent même d'éviter la prolifération d'autres insectes. "Les araignées sont des insecticides naturels, elles régulent en majorité les insectes et les araignées. Elles vont ainsi lutter contre la présence de mouches, moustiques, cafards, moucherons et en les mangeant, elles vont limiter la propagation des maladies transmises par ces insectes infectés", justifie l'arachnologue. Les araignées qui tissent des toiles restent dessus et ne vont pas chasser dans le reste de la maison.

Si vous restez tout de même terrifiés par les araignées, pas d'inquiétude. "Quand une toile est couverte de poussières, il suffit de l'enlever et l'araignée tissera une nouvelle toile moins visible. Les araignées ne transmettent pas de maladies, elles passent beaucoup de temps à se nettoyer", conclut Anne Bounias-Delacour. Les quelques morsures d'araignée domestique arrivent essentiellement lorsque les arthropodes se sentent menacés. Cela peut arriver lorsque que l'animal est coincé dans un vêtement par exemple. Quoi qu'il en soit, avoir des araignées dans sa maison est un signe de sanité. Une raison d'arrêter de les craindre.