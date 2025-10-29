"Il permet de réduire les distances de freinage" : tous les automobilistes devraient avoir cet accessoire à 40 euros

Parfois l'entretien de sa voiture ne tient qu'à quelques petits accessoires. Celui-ci coûte 40 euros et est indispensable à la sécurité.

L'année 2025 est particulièrement mortelle sur les routes françaises. Près de 1 800 personnes sont décédées entre janvier et juillet selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, des données en hausse par rapport à l'année 2024. Si les causes sont multiples, le mauvais entretien des voitures joue souvent un rôle dans les accidents.

Pour limiter les risques, un simple outil permet d'améliorer la tenue de route des véhicules tout en augmentant la durée de vie des pneumatiques. Accessible pour une quarantaine d'euros, il s'agit des compresseurs pour gonfler ses pneus. Les pneus sous-gonflés augmentent les distances de freinage et présentent un risque sur la route. Toujours soucieux de l'entretien de son véhicule, Florentin Bidet, amateur d'automobile explique ce qui l'a mené à cet achat. "C'est une question de sérénité d'esprit. Il m'est arrivé plusieurs fois de chercher une station de gonflage fonctionnelle mais elles sont souvent en panne, vandalisées ou payantes."

Un autre problème émerge alors. Le gonflage des pneus doit se faire à froid pour être précis. Or, en roulant de longues minutes en quête d'une station, les pneumatiques chauffent rapidement, affectant le gonflage. Avoir un compresseur chez soi garantit de gonfler ses pneus correctement. "Cela permet de réduire les distances de freinage, d'améliorer la tenue de route et de limiter le risque de perte de contrôle du véhicule en virage", liste Florentin Bidet, originaire d'Eure-et-Loir. Un pneu avec une bonne pression est moins sollicité qu'un pneu mal gonflé, ce qui réduit considérablement le risque d'un éclatement, notamment sur les routes à grande vitesse.

Alors que l'hiver approche, l'achat d'un compresseur peut faire encore plus de sens. "Les risques liés aux conditions climatiques sont accrus avec des pneus sous gonflés, notamment sous la pluie. La bande de roulement sera déformée par le manque de pression et ne pourra pas évacuer l'eau directement ce qui augmente le risque d'aquaplaning", met en garde Florentin Bidet. Les pneumatiques disposent tous d'une date de péremption au-delà de laquelle il convient de les changer. Toutefois, un entretien insuffisant accélère l'usure et peut conduire à les remplacer plus souvent.

Procéder soi-même au gonflage peut sembler difficile lorsque nous n'avons pas de connaissances en mécanique. A bas les idées reçues, seules quelques petites choses sont à connaître. "La pression recommandée par le constructeur est souvent indiquée à l'intérieur de la portière ou dans le manuel du véhicule. Elle est prévue en fonction du poids du véhicule. Le poids des bagages peut être pris en compte mais là encore tout est précisé dans les fiches de la voiture en cas de doutes", rassure Florentin Bidet, ajoutant que la pression de sa Ford Focus n'a aucun secret pour lui.

Ce petit appareil facile à ranger et à utiliser est disponible à l'achat pour environ une quarantaine d'euros. Un investissement, certes, mais il est rapidement rentable si on considère qu'il faut souvent débourser entre 50 centimes et 2 euros dans des stations. "Aussi, l'avantage de ce type d'équipement sera de pouvoir faire " l'appoint de pression " sans difficulté chez soi, à tout moment. Sur certaines crevaisons, cela permet également de pouvoir repartir jusqu'au garage le plus proche sans démonter la roue" développe Florentin Bidet.

Il est préconisé de vérifier le gonflage de ses pneus environ une fois par mois et avant les grands trajets comme les départs en vacances. Entre les bouchons et les kilomètres, ces longs déplacements mettent souvent les automobilistes et les pneumatiques sous pression. Malheureusement pour vous, le compresseur ne règle que celle des pneus.