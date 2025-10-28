La bave d'escargot, ce truc dégoûtant, est en réalité un trésor pour la peau : cette marque française le prouve

Après une simple observation, deux frères ont décidé d'exploiter la bave d'escargot pour créer des produits cosmétiques.

Connaissez-vous les héliciculteurs ? Ce terme technique désigne les producteurs et éleveurs d'escargots. En Vendée, deux frères, Sébastien et Olivier Royer, gèrent l'élevage familial lancé par leur père en 1989. "Il avait remarqué que les escargots pondaient des œufs et il voulait en faire du caviar, ça n'avait pas du tout le même goût, ça avait une teinte d'anis, raconte Sébastien Royer sur l'origine de l'élevage. Il vendait aussi les escargots sur le marché et à des restaurateurs locaux."

Vendéens depuis toujours, Sébastien et son frère ont repris l'élevage de leur père situé dans la commune des Herbiers. A force de manipuler les gastéropodes à coquille, les deux frères remarquent des effets sur leur corps. "On s'est rendu compte qu'on avait toujours les mains douces, que nos ongles poussaient bien. On s'est dit que c'était lié à la bave d'escargot et on a commencé à faire des tests", précise Sébastien Royer. Après quelques recherches, ils découvrent que ce liquide était utilisé par les médecins de l'Antiquité, puis au XVIIIe siècle. Ils se lancent dans des tests pour comprendre, et c'est la révélation.

Le mucus de l'escargot contient du collagène, de l'acide glycolique, de l'élastine, de l'allantoïne, des peptides antibiotiques et de nombreuses vitamines. Tant de composants bénéfiques pour la peau. La plupart sont utilisés dans les cosmétiques, qu'il s'agisse de gommages, de crèmes anti-rides ou hydratantes.

Avec l'aide d'un docteur en pharmacie, les deux frères décident de lancer une première crème pour la peau en 2013. C'est la naissance de Royer Cosmétique. "On voulait un produit avec un maximum d'efficacité donc il contient 30% de bave d'escargot", se targue Sébastien Royer. Dès la première année le succès est immédiat : une centaine de pharmacies en vendent et le produit fait 250 000 euros de chiffre d'affaires.

Pour arriver à produire ces crèmes en grande quantité, il faut innover. Comment extraire la bave des escargots ? "Au début on le faisait à la main mais c'était impossible de suivre, sourit Sébastien Royer. Nous avons donc créé un tapis sur lesquels des employés posent les escargots dans des alvéoles. En dessous il y a des pinceaux qui chatouillent les escargots pour qu'ils bavent." Le liquide est ensuite récupéré et conservé sans le chauffer pour ne pas perdre ses vertus. De leur côté, les escargots sont ensuite destinés à être mangés ou à la reproduction. Près de 2 millions de naissances ont lieu chaque année dans l'élevage.

L'entreprise fait la promotion de pratiques qui respectent le bien-être des escargots, refusant d'extraire la bave avec des méthodes traumatisantes pour l'animal. De même, leur alimentation est composée d'une trentaine de plantes différentes afin de s'assurer de la qualité des produits. Aujourd'hui, Royer Cosmétique propose une gamme de 17 produits différents, allant des pieds à la tête.

Avec 13 salariés, cette PME souhaite désormais continuer de développer ses produits sur de nouveaux marchés. "On sait que les cosmétiques sont très demandés notamment en Corée du Sud ou aux Etats-Unis donc on cible ces pays, justifie Sébastien Royer qui explique également faire face à la concurrence des influenceurs, ils sont très suivis et c'est un atout pour eux lorsqu'ils lancent des produits." Pour lutter, l'entreprise se développe désormais sur le numérique. Une façon de sortir encore plus de sa coquille vendéenne.