Vous pensiez que le changement d'heure était passé ? Attention à ce week-end

Le passage à l'heure d'hiver n'est pas complètement acté pour tous les Français. Dernière étape ce week-end.

Non, le changement d'heure n'est pas encore terminé. Alors que cette première semaine à l'heure d'hiver se termine dans l'Union européenne, un nouveau changement arrive ce week-end. Rassurez-vous, la majorité des Français n'aura pas à tourner de nouveau les aiguilles des horloges. Cependant, il est possible que vous connaissiez des personnes impliquées. Ils ont tous un point commun : habiter de l'autre côté de l'Atlantique.

Aux Etats-Unis et au Canada, le passage à l'heure d'hiver se fait le premier dimanche de novembre. Concrètement, ce dimanche 2 novembre, les horloges nord-américaines reculeront d'une heure pour retrouver le décalage habituel avec l'Europe. A 2 heures du matin heure locale, il sera en fait 1 heure du matin. C'est une autre différence avec le système européen où le recul se fait de 3 heures du matin vers 2 heures. Le changement va concerner près de 250 000 expatriés français vivant dans les 2 pays.

Ce décalage entre le changement d'heure américain et européen remonte à l'Energy Policy Act signé en 2005. Cette loi du Congrès américain promulguée par le président George W. Bush avait pour objectif de régler les problématiques énergétiques nationales. Grâce au fonctionnement fédéral du pays, les Etats restent autonomes sur la manière de gérer les horaires. Ainsi, l'Indiana a adopté en 2006 une loi qui applique l'heure d'été toute l'année sur son territoire. C'est également le cas pour Hawaï.

En Arizona, il existe un cas de figure encore plus spécial. L'Etat ne change pas d'heure, comme c'est le cas dans l'Indiana par exemple, à l'exception d'un petit territoire. Il s'agit de la réserve des Navajos, peuple amérindien autochtone, bien connue des touristes car elle abrite notamment le célèbre parc de Monument Valley et le Canyon de Chelly. Cette réserve est étalée sur quatre Etats : l'Arizona, l'Utah, le Colorado et le Nouveau-Mexique. Il a été décidé que toute la réserve applique le changement d'heure, y compris la partie arizonienne. Il y a donc deux heures différentes dans cet Etat.

Sur le reste du continent américain, le changement d'heure n'est majoritairement pas pratiqué. En 2022, le Mexique s'en est définitivement débarrassé alors qu'il était en vigueur depuis 1996. Les parlementaires mexicains avaient choisi de rester à l'heure d'hiver. Le seul pays d'Amérique latine résistant est le Chili qui change d'heure en avril et en septembre, encore des dates différentes des Européens.