Ils sont devenus tellement riches grâce à leur entreprise qu'ils n'ont plus envie de travailler : leur PDG s'arrache les cheveux

Une majorité de salariés de cette célèbre entreprise possède désormais une fortune de plusieurs millions.

Ils sont ingénieurs, développeurs ou techniciens. Ils gagnent leur vie en concevant des puces électroniques pour l'intelligence artificielle. Et pour beaucoup d'entre eux, leur compte en banque affiche désormais des chiffres qu'ils n'auraient jamais imaginés atteindre. Pourtant, ils continuent de travailler comme avant, voire plus encore.

L'entreprise en question s'appelle Nvidia. Ce fabricant américain de processeurs graphiques est devenu en quelques années le fournisseur incontournable des systèmes d'intelligence artificielle. Une position dominante qui s'est traduite par une explosion du cours de son action : une hausse de 506 924,75 % depuis début 1999.

Cette performance boursière exceptionnelle a eu des répercussions directes sur les salariés grâce à un dispositif répandu dans les entreprises technologiques : le programme d'actionnariat. Chez Nvidia, les employés peuvent acheter des actions de leur entreprise avec une réduction de 15% sur le prix du marché. Un avantage classique qui, dans un contexte normal, permet d'arrondir légèrement ses fins de mois.

Mais quand l'action passe de 14 dollars en 2022 à plus de 202 dollars en novembre 2025, ce mécanisme devient une véritable source d'enrichissement. Ceux qui ont profité de ce programme se retrouvent aujourd'hui à la tête de patrimoines considérables, sans avoir fait autre chose que leur travail quotidien.

Les chiffres révélés par une enquête interne menée en juin sont édifiants. Plus de 3 000 salariés ont répondu à ce sondage, soit environ 10% des effectifs totaux de l'entreprise qui en compte 30 000. Résultat : entre 76% et 78% des répondants sont millionnaires. Près de la moitié affiche même une fortune personnelle supérieure à 25 millions de dollars. Le PDG Jensen Huang l'a d'ailleurs revendiqué publiquement en affirmant avoir créé plus de milliardaires dans son équipe de direction que n'importe quel autre patron.

Cette richesse nouvelle pose néanmoins un problème majeur : elle reste en grande partie inaccessible. Les actions distribuées aux employés sont généralement bloquées pendant quatre ans, période durant laquelle elles continuent à prendre de la valeur. Ce système crée ce qu'on appelle des "menottes dorées" : les salariés restent dans l'entreprise non par passion ou par conviction, mais pour ne pas perdre les millions qui leur sont promis.

Un phénomène inédit est même apparu : celui des employés "semi-retraités". Des salariés de longue date, devenus multimillionnaires grâce à leurs actions, ont progressivement réduit leur engagement au travail. Lors d'une réunion d'entreprise en décembre dernier, le PDG a dû aborder cette question, encourageant chacun à rester pleinement investi dans ses missions.

Reste une limite de taille à cette fortune soudaine : elle demeure largement théorique. Tant que les actions ne sont pas vendues, leur valeur fluctue au gré des marchés boursiers. Si le cours s'effondrait brutalement, ces millions de dollars pourraient disparaître aussi vite qu'ils sont apparus.