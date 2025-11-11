Cet ancien carrossier est le salarié le mieux traité au monde : il a travaillé depuis son yacht pendant des années

James Hamilton a occupé l'un des postes les plus stratégiques d'Amazon pendant 11 ans. Mais son bureau n'était ni à Seattle ni dans un gratte-ciel : c'était un yacht de 16 mètres.

Dans l'industrie technologique mondiale, certaines carrières défient toutes les conventions. Celle de James Hamilton en fait partie. Aujourd'hui vice-président senior et ingénieur distingué chez Amazon, il dirige l'entreprise aux côtés du PDG Andy Jassy.

Son parcours professionnel commence pourtant loin des tours de verre de la Silicon Valley. Pendant six années complètes, le jeune Hamilton travaille comme mécanicien automobile professionnel, spécialisé dans l'entretien de voitures italiennes de luxe. Quelques années après, il reprend des études en mathématiques et fini par devenir un ingénieur respecté chez IBM puis Microsoft. En janvier 2009, la filiale technologique d'Amazon (AWS) le recrute non pas pour gérer des équipes, mais pour garder les mains dans la technique.

Mais c'est son mode de vie qui fascine vraiment. En 2009, la même année où il rejoint Amazon, Hamilton et sa femme Jennifer prennent une décision radicale : vendre leur maison, leur voiture et la plupart de leurs possessions terrestres pour s'installer à bord du Dirona, un yacht Nordhavn 52 sur mesure qu'ils ont passé des années à concevoir. Le yacht est bardé de systèmes informatiques de pointe et surtout une connexion satellite permettant à Hamilton de travailler à distance depuis n'importe quel point du globe.

© AWS

Entre 2009 et 2012, le couple vit partiellement sur le bateau, amarré à Seattle. Hamilton travaille alors chez Amazon et s'y rend parfois à vélo pour les réunions. En 2012, ils partent pour un véritable tour du monde : Alaska, Hawaï, Nouvelle-Zélande, puis l'Australie. Ils traversent ensuite l'Atlantique vers les Caraïbes, remontent la côte est des Etats-Unis, puis atteignent l'Europe en 2017, explorant l'Irlande, la Grande-Bretagne et jusqu'à la Norvège, au-delà du cercle polaire.

Pendant ces neuf années d'aventure maritime, Hamilton continue de superviser des projets critiques pour AWS. Il participe à des réunions virtuelles via satellite, écrit du code, manage des équipes dispersées aux quatre coins du monde. Le couple documente méticuleusement leurs voyages sur leur site mvdirona.com, créant l'un des blogs de navigation les plus détaillés jamais produits, avec des centaines de photographies, d'analyses techniques et de vidéos.

Au total, entre 2009 et 2021, les Hamilton parcourent visitent des dizaines de pays, tout en maintenant l'un des postes techniques les plus stratégiques de l'industrie technologique mondiale.

Mais en juillet 2021, tout bascule. Hamilton est promu à un nouveau poste encore plus stratégique au sein de la S-Team, l'équipe de direction composée d'environ 27 cadres qui travaillent directement avec le PDG. Problème : ce nouveau rôle s'étend au-delà d'AWS pour couvrir l'ensemble des technologies d'Amazon, nécessitant une collaboration beaucoup plus étroite avec ses collègues à Seattle. En septembre 2021, les Hamilton vendent Dirona et s'installent définitivement dans un appartement à Belltown, Seattle. Sur leur blog, ils écrivent : "Nous avouons que nous nous sommes sentis un peu tristes de vendre Dirona, notre maison depuis les douze dernières années". Ils doivent meubler entièrement leur nouveau domicile depuis zéro, ayant vendu tous leurs meubles en 2009. Mais ils ajoutent qu'ils s'attendent à "retourner à l'aventure sous une forme ou une autre".

Aujourd'hui, en novembre 2025, James Hamilton demeure chez Amazon en tant que Senior Vice President, mais il vit désormais à Seattle. Son héritage chez AWS est immense : plus de 200 brevets, l'infrastructure qui sous-tend une grande partie de l'Internet moderne, et une philosophie de résilience numérique qui continue de se perpétuer chez Amazon.