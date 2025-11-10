Quelle est l'origine de votre prénom ? Ce site vous le dit gratuitement

En seulement quelques clics, ce site offre une mine d'informations sur l'origine de votre prénom et son histoire.

Qui n'a jamais voulu connaître l'origine de son prénom ? Marqueur social, historique et linguistique : les prénoms ont des origines parfois mystérieuses. Un site permet de les percer.

En quelques clics, ce site Internet offre une mine d'informations sur les prénoms et leur histoire à travers les siècles. Gratuitement, il permet d’afficher l'origine de votre prénom ainsi que sa popularité au fil du temps. Au total, plus de 420 000 prénoms sont référencés.

Créé en 1996 par des passionnés de généalogie, ce site rassemble aujourd'hui une communauté de plus de cinq millions de membres au point de devenir "l'un des sites Internet généalogiques les plus importants du monde", assure-til. Plus de neuf milliards d'individus y sont répertoriés dans des arbres généalogiques.

Ce site, c'est Geneanet.org. Grâce à lui, on apprend par exemple que le prénom Étienne vient de Stephanus, premier martyr à Jérusalem, au premier siècle, ou que Marc vient de Marcus, évêque d'Alexandrie, patron des vitriers, également martyr au premier siècle. Ces informations permettent de comprendre non seulement l'étymologie des prénoms, mais aussi leur dimension religieuse et historique qui ont traversé les époques.

En plus de l'origine et de la popularité, le site affiche une liste de personnalités portant le même prénom ainsi qu’une carte mettant en avant sa répartition dans le monde. Il arrive que Geneanet n’affiche pas l'origine du prénom. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à regarder l'origine de prénoms similaires. Par exemple, pour Rémy, Geneanet n'affiche aucune origine, mais pour Rémi, on apprend que ce prénom vient d’un mot latin qui signifie action de ramer, navigation. Cette astuce permet de contourner les limites de la base de données et d'obtenir malgré tout des informations précieuses.

Au-delà des prénoms, Geneanet met également à disposition des outils de recherche puissants permettant de consulter l’origine des noms de famille, de connaître l’histoire des métiers ou de retrouver les armoiries de ses ancêtres. La plateforme donne accès à des actes numérisés, des cartes postales, des photos de famille, des dépouillements d'état civil, un wiki et un blog. Le site héberge des centaines de milliers d'arbres généalogiques accessibles de façon totalement gratuite, déposés par les utilisateurs eux-mêmes.

Geneanet propose également un abonnement premium qui permet d'accéder à des fonctionnalités poussées (moteur de recherche avancé, détection d'anomalies généalogiques, entre autres), mais le principe fondateur du site reste d’être accessible au plus grand nombre.