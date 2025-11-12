Ce minuscule poisson de 10 millimètres fait plus de bruit qu'un avion au décollage

Ne vous fiez pas à sa petite taille, ce petit poisson est le plus bruyant jamais identifié.

Parmi les espèces les plus bruyantes du règne animal, il se distingue clairement. Un poisson microscopique s'est fait une place dans cette liste d'animaux sonores où on retrouve sans surprise la baleine bleue, le singe hurleur ou encore l'éléphant. Son nom ? Danionella cerebrum. Ce poisson d'une dizaine de millimètres est une espèce d'eau douce capable d'émettre des sons atteignant 147 décibels, comme ceux d'un avion au décollage. Aucune des milliers d'espèces de poissons reconnues par les scientifiques ne fait mieux, qu'ils soient d'eau salée ou d'eau douce.

Les découvertes sur la puissance sonore de ce poisson ont fait l'objet d'une étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Les chercheurs ont voulu comprendre comment un si petit poisson pouvait émettre des sons si puissants. "Nous avons découvert qu'il possède un appareil de production sonore unique – impliquant un cartilage en forme de tambour, une côte spécialisée et un muscle résistant à la fatigue – qui permet au poisson d'accélérer le cartilage tambourineur à des forces extrêmes et de générer des impulsions rapides et bruyantes", précise l'étude.

Pour mesurer l'amplitude des impulsions, les scientifiques ont placé les poissons dans un grand aquarium. Des hydrophones ont ensuite été répartis dans le bocal pour mesurer les sons. "L'amplitude d'une seule impulsion peut atteindre des niveaux de pression supérieurs à 135 décibels à une distance de 35 mm, ce qui correspond à une amplitude d'environ 147 décibels à une longueur corporelle. Une telle amplitude est très inhabituelle pour un animal de cette taille", notent les chercheurs.

Pour mettre ce niveau sonore en perspective, l'oreille humaine commence à trouver un son inconfortable à partir de 100 décibels. La douleur est atteinte à 120 décibels. Dans le cas du Danionella cerebrum, le fort niveau sonore est provoqué par la rapidité du mouvement. "Notre découverte remet en question la notion conventionnelle selon laquelle la vitesse du mouvement squelettique des vertébrés est limitée par l'action musculaire", affirment les scientifiques.

Ces sons permettent aux poissons de communiquer entre eux. Les bruits sont émis lorsque les poissons ne sont pas seuls, dans un contexte social. De même, l'appareil de production sonore est propre aux poissons mâles ce qui indique que les bruits ont un rôle dans la reproduction. Les scientifiques notent également plusieurs rythmes de sons différents, ce qui suggère différents messages pour différentes situations.

Pour trouver le Danionella cerebrum, il faut se rendre en Asie du Sud-Est et plus précisément en Birmanie (ou Mynamar), pays situé entre la Thaïlande et le Bangladesh. Le poisson y vit notamment dans des cours d'eau de basse altitude au sein de la chaîne de montagnes Bago Yoma. En plus de ces ruisseaux montagneux, il habite également dans des canaux d'irrigation situés dans la région de Yangon, au sud du pays. En bref, inutile de prendre des bouchons d'oreille pour votre prochaine baignade, vous ne risquez pas de l'entendre crier dans vos oreilles.