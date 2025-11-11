LinkedIn ou Interpol ? Ce jeu vous met au défi de deviner d'où vient cette photo

Si ce jeu paraît simple sur le papier, vous risquez de faire de très nombreuses erreurs.

"Il ne faut point juger des gens sur l'apparence" enseigne Jean de La Fontaine dans le onzième livre de ses célèbres Fables. Oubliez ce que vous venez de lire, ici, il est question de donner votre avis sur une personne avec un minimum d'informations. Tout le concept de ce jeu baptisé "LinkedIn ou Interpol" est dans son nom. A l'aide d'une photo, du nom de la personne et de sa nationalité, vous devez dire si elle vient d'Interpol ou de LinkedIn. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les apparences peuvent être trompeuses.

Mohamed, 16 ans seulement, est le développeur du jeu. "Le concept du jeu était parfois évoqué sur Internet et Bilou, un ami m'a lancé le défi de monter le site en moins de 48 heures", raconte le jeune homme, étudiant en informatique. Challenge accepté, et avec succès ! "Je fais de nombreuses formations en ligne autour de l'intelligence artificielle et je l'utilise pour automatiser certaines choses donc ça s'est fait très rapidement, explique-t-il. J'ai mis le site en ligne au mois d'août et je ne m'attendais pas à ce qu'il rencontre un tel succès."

Rapidement, la machine s'emballe grâce notamment aux réseaux sociaux. "Plusieurs créateurs de contenu avec de grosses communautés sur TikTok ou YouTube se sont mis à y jouer", décrit Mohamed. Toutes ces vidéos attirent de plus en plus de personnes sur le site. En octobre, Mohamed comptabilise plus de 130 000 joueurs quotidiens. Sur certaines journées, il dépasse même les 160 000 joueurs. "Le jeu se développe aussi à l'étranger, de plus en plus de visiteurs du site viennent d'Italie, de Belgique et d'Allemagne notamment", précise le développeur.

Fort de cette popularité, le jeune homme basé à Paris tente de se faire connaitre, lui qui cherche toujours une alternance dans l'informatique. "Je reçois beaucoup de messages bienveillants et je deviens ami avec de nombreux développeurs mais pour le moment c'est compliqué", reconnaît-il. Toutefois, il ne désespère pas et a mis son portfolio sur le site. En parallèle, il tente également de nouer des partenariats pour continuer de faire parler du jeu.

Depuis son lancement, le jeu continue de se développer. "Initialement on ne pouvait jouer qu'avec 50 visages, j'ai pu en rajouter 100 de plus", se réjouit Mohamed. Pour les trouver, il peut compter sur Bilou qui lui avait lancé le défi de créer le site. "Il m'envoie les visages et je m'occupe du reste, ce sont des photos publiques et je glisse toujours un lien vers le profil LinkedIn ou la fiche Interpol de la personne" ajoute Mohamed.

Porté par ce premier projet réussi, le jeune passionné d'informatique confie avoir le projet de lancer d'autres jeux. "Pour le moment je travaille pour traduire le site dans plusieurs langues pour que les joueurs d'autres pays continuent de découvrir le jeu. Je pense à un prochain jeu dans la même thématique. Pourquoi pas un Tinder ou Interpol par exemple", sourit Mohamed. De quoi tester votre hybristophilie, c'est à dire votre attirance pour les criminels.