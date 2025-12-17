Vignette collection FFVE : critères, prix et comment demander la nouvelle étiquette pour votre véhicule ancien

La vignette collection est là ! Découvrez les critères précis pour l'obtenir et comment apposer cette nouvelle étiquette sur le pare-brise de votre véhicule de plus de 30 ans.

Ne soyez pas surpris si vous apercevez ce nouveau macaron sur certaines voitures. Alors que les vignettes d'assurance et de contrôle technique ne sont plus obligatoires depuis plus d'un an, une nouvelle étiquette fait son entrée dans la réglementation automobile. Il ne s'agit pas non plus des vignettes Crit'Air, qui classent les véhicules selon leur niveau d'émissions polluantes sur une échelle de 0 à 5.

Cette vignette inédite, en vente depuis début novembre, peut être commandée par les automobilistes à une condition très précise. Ils doivent être propriétaires d'un véhicule de collection. Derrière ce terme, inutile de comprendre que le modèle doit être rare ou précieux. Les critères pour être véhicule de collection sont simples. Le véhicule doit avoir plus de 30 ans d'âge et son modèle ne doit plus être au catalogue du constructeur. Il doit ensuite être dans son état d'origine. Toute pièce défectueuse doit être remplacée par le même modèle. Les voitures qui cochent toutes ces cases peuvent obtenir une carte grise pour véhicule de collection.

Si votre vieille voiture correspond à cette description, vous pouvez demander votre "Vignette Collection" auprès de la Fédération Française des Véhicules d'Epoque (FFVE). Facturée 15 euros, elle est valable 5 ans. Cette validité de 5 ans coïncide d'ailleurs avec la nouvelle périodicité du Contrôle Technique (CT) accordée aux véhicules ayant obtenu le statut Collection. De plus, les véhicules de collection mis en circulation avant le 1er janvier 1960 sont, eux, totalement dispensés de contrôle technique.

"La vignette a une vocation simple : rendre visible un statut administratif existant, vérifiable via le SIV, et faciliter la reconnaissance des véhicules de collection dans l’espace public. Elle s’inscrit dans une dynamique de protection et de valorisation du patrimoine roulant", précise la FFVE sur son site Internet.

Les collectionneurs de voiture réclamaient un tel dispositif depuis longtemps. La vignette, qui prend la forme d'un hexagone vert présente une mention "Collection", ainsi que la date de la mise en circulation du véhicule. Ses défenseurs y voient un intérêt pédagogique pour les personnes qui seraient curieuses sur les vieilles voitures. Concrètement, lorsque vous serez pris d'un pic de nostalgie en apercevant une Renault Clio 1 ou une Peugeot 205 sur le parking d'un supermarché, vous pourrez directement voir sa date de mise en circulation sur la vignette et vous replonger dans vos souvenirs.

Cette vignette facilitera également les contrôles des forces de l'ordre grâce à un QR code placé au cœur de l'hexagone. Les véhicules de collection, ayant généralement droit à une dérogation pour circuler dans les Zones à Faibles Emissions (ZFE) malgré leur mauvais classement Crit'Air (5 ou non classé), sont régulièrement contrôlés. En flashant le QR code, les policiers accéderont au certificat d'immatriculation du véhicule pour vérifier s'il s'agit bel et bien d'une voiture de collection. C'est l'un des aspects sur lesquels la vignette se démarque des plaques d'immatriculation noires, autre privilège des véhicules de collection.

Toutefois, ce macaron n'est pas un titre de circulation. La FFVE le précise clairement sur son site, " Cette vignette associative, autorisée par convention avec le ministère des transports et de l’intérieur, n’est ni une vignette Crit’Air ni un titre de circulation." Seule la carte grise portant la mention "Véhicule de Collection" ouvre le droit aux dérogations en matière de ZFE et de CT.