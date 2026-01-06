Si votre fils joue avec ces cartes, gardez-les précieusement, elles pourraient devenir les futures cartes Pokémon

Alors que certaines cartes dépassent déjà la barre des 1000 euros, ce jeu à peine arrivé en France crée un engouement massif.

1,8 gramme, 63 millimètres sur 88 et des illustrations pensées par une équipe d'artistes. Depuis le 31 octobre, un nouveau jeu de cartes à jouer est entré dans la cour des grands : engouement international, rupture de stock et surtout, forte valeur à la revente.

Dorian est l’un des joueurs à s’être rués sur les premiers paquets et il n’a pas hésité à passer à la caisse. En quelques semaines, ce Franco-Belge de 27 ans a dépensé près de 300 euros pour constituer une impressionnante collection de 734 cartes.

C’est que, depuis un an, Dorian suit de près ce projet qui se cachait, il y a encore quelques mois, derrière le mystérieux nom de code “Projet K”. Et il n’était pas le seul à s'intéresser à l’arrivée du jeu, car derrière le Projet K, un monstre du divertissement : Riot Games, mastodonte du jeu vidéo, à l’origine de League of Legends, l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde.

En 2021, Riot Games revendiquait 180 millions de joueurs actifs par mois. Quatre ans plus tard, elle lance un jeu de cartes dans l’univers de sa poule aux œufs d’or. Le jeu met en scène les champions de League of Legends, soit les personnages que contrôlent les joueurs.

C’est au cours de l’été 2025 que l’on a appris le véritable nom de ce nouveau jeu de cartes : Projet K devient Riftbound. Bien plus complet que Pokémon, Riftbound “est à mi-chemin entre un jeu de cartes et un jeu de société”, estime Dorian. L'objectif n’est pas simplement de détruire les cartes de son adversaire, mais de placer son jeu stratégiquement sur un champ de bataille et de le contrôler.

A l’inverse d’un Pokémon, Riftbound ne met pas en scène des créatures mignonnes mais les champions de League of Legends. Et certaines cartes Champions valent déjà de l’or à la revente. Deux se démarquent particulièrement : Kai'Sa et Ahri, dont certaines versions ont été vendues respectivement 1 150 euros et 1 230 euros en moyenne, au cours des sept derniers jours selon cardmarket.com.

Leur valeur est directement impactée par leur rareté dans le jeu, de “Commune” à “Overnumbered”. “Ces dernières sont des versions spéciales des cartes de base qui ont été créées par les artistes, et elles leur permettent de représenter leurs champions favoris avec leur propre style”, résume Riot Games sur son site.

Il existe une catégorie à part, encore plus rare, les “Overnumbered Signature” dont l'illustration contient “une signature de l'artiste qui l'a réalisée. Ces cartes seront sans doute le joyau de toute collection de cartes.”

“Nous pensons que les cartes Overnumbered devraient rester spéciales à l'avenir, indique l'entreprise américaine. Nous ne réimprimerons donc pas une Overnumbered que nous avons déjà imprimée avec le même cadre et la même illustration. Ces cartes resteront des objets de collection.”

Ce dernier point est essentiel. Un jeu vidéo qui passionne, un jeu de cartes basé sur son univers et des séries limitées qui se vendent déjà plusieurs centaines d'euros, tous les ingrédients sont réunis pour que la valeur des cartes explose dans les années à venir.

Dorian, lui, n'attendra pas si longtemps : "Je me suis pris de passion pour la collection, mais à la première carte qui vaut plusieurs centaines d'euros, je la vends au plus offrant."