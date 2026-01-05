Oubliez anticonstitutionnellement : le plus long mot de la langue française contient 189 819 lettres

Ce mot aux milliers de lettres bat le record d'anticonstitutionnellement, mais les règles de la linguistique française empêchent sa reconnaissance officielle de mot le plus long. Explication.

Le ciel est bleu, le zèbre a des rayures et le mot le plus long de langue française est anticonstitutionnellement. Ces règles font partie des premières à entrer dans la tête des enfants à l'école. Pourtant, et malgré ses 25 lettres, anticonstitutionnellement fait face à une féroce concurrence pour conserver son titre de mot le plus long. Mais si l'Académie française continue d'en faire son champion, c'est pour une raison précise.

Plusieurs concurrents reviennent avec pugnacité dans les médias. Le premier est un mot de 26 lettres, voire 27 si on le met au pluriel : intergouvernementalisation. Rassurez-vous, aucun gouvernement n'a démissionné pendant que vous lisiez ce mot interminable issu du jargon politique. Il désigne la mise en œuvre par plusieurs gouvernements différents d'une politique ou d'une action commune. Le terme est très à propos lorsqu'on parle de l'Union Européenne par exemple, où les gouvernements mettent en place des politiques supranationales.

Mais alors pourquoi les sages de l'Académie française refusent de placer ce terme devant anticonstitutionnellement ? L'argument est simple : le mot n'est pas assez courant. Là où anticonstitutionnellement apparait comme un mot admis et largement répertorié, intergouvernementalisation existe mais sans s'être fait une place dans le langage courant. C'est pour cette raison que l'Académie française refuse de le répertorier dans son dictionnaire. Il est vrai qu'avec les bouleversements politiques récents, le mot ne cesse d'être employé par le plus grand nombre.

En effet, s'il est factuel d'entendre qu'anticonstitutionnellement n'est pas le mot le plus long de la langue française, il est toujours le plus long du langage courant. La prudence de l'Académie française s'explique également parce que le vocabulaire scientifique contient des termes qui dépassent parfois les 30 caractères. Personne ne les emploie, personne ne sait à quoi ils correspondent et les 35 membres de l'institution privilégient l'emploi courant.

Sans cette priorisation des mots employés, l'Académie française serait obligée de prendre en compte des termes issus du vocabulaire scientifique. L'exemple de la titine en biochimie est édifiant. Cette protéine essentielle dans l'élasticité musculaire a un nom complet de plusieurs milliers de lettres. Vous avez bien lu, des milliers. Plus précisément, 189 819 lettres. Inutile de commencer à l'épeler, car cette fois, il y aurait de fortes chances que le gouvernement ait démissionné avant d'avoir fini.

Si tous ces longs mots vous effraient, sachez que votre peur a un nom : l'hippopotomonstrosesquipédaliophobie. La définition de ce mot horrible de 35 lettres est en effet la peur irraisonnée des mots très longs. Pour ceux qui sont davantage terrorisés par le diable et le nombre 666, un autre nom existe : l'hexakosioïhexekontahexaphobie. Là encore, le terme est plus long qu'anticonstitutionnellement mais inutile de mentir, personne ne le connait. Comme quoi, s'en tenir aux mots utilisés est peut-être une bonne idée pour éviter des migraines inutiles.