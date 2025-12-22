Ce petit boîtier ultra discret a déjà sauvé des centaines de permis de conduire… et les gendarmes n'y peuvent rien

Il existe désormais un dispositif qui change la donne pour les conducteurs français. A la fois simple, efficace et presque invisible, il intrigue autant qu'il séduit.

Les Français, friands de solutions leur promettant d'éviter les mauvaises surprises, sont les champions européens de l'utilisation d'applis anti-radars et autres boîtiers d'alerte. Mais à la différence des outils ultra-populaires comme Waze ou Coyote, un nouvel acteur vient de faire son apparition, tout en discrétion : Tom by TomTom.

Lancé officiellement en octobre 2025 par le pionnier néerlandais de la cartographie numérique, le boîtier Tom s'attaque à un problème bien connu mais non résolu : comment protéger les conducteurs des dangers de la route sans polluer leur expérience de conduite avec des notifications incessantes ou des frais d'abonnement qui s'accumulent ? Tom propose une réponse radicale. Ici, pas d'écran, pas de distraction, pas de sollicitation permanente du téléphone.

Le principe est enfantin : un petit cube sans affichage, fixé sur le tableau de bord, qui se contente de faire de la lumière et d'émettre quelques bips. Pour fonctionner, il lui suffit d'être relié en Bluetooth à l'application TomTom sur le smartphone du conducteur, même si celui-ci reste verrouillé et rangé dans une poche. Le tout, pour un prix unique de 80 euros, sans aucun abonnement.

© Tomtom

Nous avons testé Tom sur plus de 500 kilomètres de trajets variés, des petites départementales de Seine et Marne aux autoroutes franciliennes. Le constat ? Le minimalisme du concept fonctionne. En pratique, il suffit de monter à bord, de démarrer la voiture, et le boîtier prend le relais. Son autonomie annoncée d'un mois sans recharge se confirme : après une semaine d'utilisation intensive, la batterie affichait encore plus de 70%. La recharge se fait simplement via un câble USB-C.

Contrairement à Waze, qui inonde ses utilisateurs d'alertes et de suggestions, ou à Coyote, qui réserve ses fonctionnalités premium à ses abonnés, Tom promet la sérénité : il n'intervient que lorsque cela est important. Sa mission ? Alerter de trois types de situation, reconnaissables instantanément à la couleur de sa lumière : bleu pour les radars (fixes et, parfois, mobiles), jaune pour les dangers généraux (voiture arrêtée, objet sur la chaussée), et rouge pour les ralentissements soudains devant vous, notamment sur autoroute. A chaque alerte correspond un signal sonore, bref mais distinctif, que l'utilisateur peut même choisir de désactiver. Aucun écran ne détourne l'attention, aucun message ne vient s'intercaler entre vous et la route.

Pour alimenter ses alertes, Tom s'appuie sur la vaste base de données de TomTom, enrichie à la fois par des relevés officiels de radars fixes et par les signalements de ses utilisateurs. L'aspect communautaire, bien que prometteur, reste à affiner : la communauté TomTom en France est encore modeste comparée à celle de Waze, ce qui limite la réactivité des notifications sur les radars mobiles.

Tom représente un pari audacieux : celui de la sobriété dans un monde saturé de notifications. Pour 80 euros sans abonnement, il offre l'essentiel sans le superflu, et réussit son objectif de discrétion efficace. Reste à savoir si TomTom parviendra à étoffer sa communauté d'utilisateurs pour rivaliser avec les géants du secteur. En attendant, pour qui cherche une alternative minimaliste aux applications envahissantes, Tom tient ses promesses.