Voici l'intelligence artificielle la plus simple au monde pour sublimer chaque photo sans rien faire

Alors que les logiciels d'intelligence artificielle se multiplient, l'un d'eux se démarque clairement dans les retouches photos.

Tous les vacanciers ont déjà vécu ce moment. L'instant est parfait, le décor somptueux et lorsqu'il est temps de l'immortaliser, la photo est ratée. Pour les non experts en retouche photo, la tentation de se tourner vers les différents modèles d'intelligence artificielle est grande. Capable d'automatiser de nombreuses tâches, il est légitime de penser que l'IA peut sauver et métamorphoser des clichés moyens pour en faire des photos dignes de professionnels.

L'intelligence artificielle est également capable d'ajouter une touche de fantaisie dans vos photos. Si vous avez envie d'ajouter une célébrité insolite à vos côtés ou de rajouter des oreilles de lapin sur la tête de votre grand-père, vous pourrez également le faire grâce à cet outil. L'idée n'est plus simplement de sublimer le réel, c'est aussi de le transformer en laissant libre cours à votre créativité. Finies les photos classiques, il est temps de s'amuser.

Et pour cela, l'intelligence artificielle gratuite qui s'impose aujourd'hui est Gemini 3 Flash Image, également connue sous le nom de Nano Banana. Cet outil de retouche photo permet de créer des images de haute qualité dans plusieurs styles différents. Ce modèle d'IA est tout à fait capable de corriger la lumière sur une photo ou de la recadrer à la perfection selon vos indications. La qualité des visuels proposés est beaucoup plus élevée que chez la plupart des autres modèles d'intelligence artificielle.

Nano Banana est notamment accessible dans l'application mobile Gemini mais aussi sur ordinateur. Seule obligation : avoir une adresse Gmail pour s'y connecter. Une fois à l'intérieur, vous pouvez importer vos photos et donner vos instructions pour les retoucher. Vous pouvez par exemple supprimer des éléments parasites comme un inconnu en arrière-plan. Le modèle parvient parfaitement à identifier les éléments problématiques, tout en proposant un fond de remplacement qui s'incorpore bien dans l'image. Il est également possible de fusionner deux images, par exemple mettre votre famille dans un nouveau paysage. De quoi économiser des heures sur Photoshop.

Si vous êtes un amoureux de la couleur, Nano Banana permet de modifier les paramètres d'exposition et l'ensemble de la colorimétrie d'une photo. Au-delà du changement de couleur, le modèle d'intelligence artificielle de Google peut modifier la profondeur de champ et transformer toute la perspective de votre photo. Cela peut vous permettre de détacher un élément au premier plan d'un cliché en floutant l'arrière-plan.

Enfin, Nano Banana dispose de la capacité de changer le point de vue de la caméra pour changer la perspective d'une scène. Concrètement, si vous avez pris en photo votre conjointe à côté d'une statue et que vous souhaitez voir la scène de face, Nano Banana sera en capacité de vous proposer sa vision de la scène sous l'angle demandé. L'ensemble de ces fonctionnalités est accessible gratuitement, mais si vous êtes encore plus curieux vous pouvez vous procurer la version payante, Nano Banana Pro.