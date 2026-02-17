C'est le pays le moins cher du monde pour voyager : l'essence est à 70 centimes et les repas coûtent 1 euro

Pour la 5e année consécutive, le Vietnam est considéré comme le pays "le moins cher du monde". L'écrasante majorité des expatriés recommandent d'y vivre.

Comment partir en vacances à l'étranger sans se ruiner ? C'est la question qui turlupine de nombreux Français, notamment les familles et les plus modestes, désireux de découvrir de fabuleux paysages et des cultures singulières. D'autres encore, mûs par une ardente envie d'aventure, cherchent même à s'installer à l'étranger pour y vivre, parfois durant plusieurs années. Mais où peuvent-ils poser leurs valises ?

Pour trouver une réponse à ces interrogations, il est possible de consulter le site d'InterNations. Cette plateforme est spécialisée dans l'analyse de la vie touristique et dans l'évaluation du mode de vie des expatriés à travers le globe. InterNations publie notamment un classement annuel intitulé "le pays le moins cher au monde". Pour la 5ᵉ année consécutive, un même pays occupe la première place de ce classement : le Vietnam.

Les données recueillies par InterNations auprès des expatriés résidant sur place sont sans appel : 89% d'entre eux se déclarent "satisfaits du coût de la vie dans le pays", tandis que 87% affirment que leurs revenus leur permettent "de vivre très confortablement". En effet, la valeur de la monnaie locale, le đồng vietnamien, est particulièrement faible. De quoi décupler le pouvoir d'achat des Français se rendant là-bas.

Le Vietnam se distingue par sa gastronomie savoureuse proposée à des tarifs minimes, ainsi que par des coûts de transport et d'hébergement extrêmement bas. Ce n'est pas pour rien que cette destination est la plus populaire d'Asie du Sud-Est après la Thaïlande et la Malaisie. 17,5 millions de touristes étrangers se sont rendus au Vietnam en 2025.

Dans les centres urbains comme Hanoï, la cuisine de rue constitue une expérience culinaire extrêmement abordable. Les plats emblématiques de la gastronomie vietnamienne, comme la soupe de nouilles Phô, un sandwich vietnamien Bánh mì ou un plat de vermicelles au porc grillé bún chả, coutent seulement entre 1 et 3 euros.

L'hébergement représente également un poste de dépense très modéré pour les voyageurs au Vietnam. Les auberges de jeunesse les plus économiques proposent des lits en dortoir à partir de 5 euros la nuit. Les hôtels et les maisons d'hôtes traditionnelles sont accessibles dans une fourchette de prix comprise entre 8 et 20 euros par nuit.

Les déplacements sur place ne grèvent pas non plus le budget des visiteurs. Un abonnement mensuel aux transports en commun s'élève à seulement 7 euros, rendant les déplacements urbains particulièrement abordables pour ceux qui séjournent longtemps. Les taxis pratiquent des tarifs très compétitifs, avec une course d'un kilomètre qui revient à moins de 50 centimes. Même le carburant affiche des prix défiant toute concurrence, avec un litre d'essence vendu à environ 70 centimes.

Enfin, pour ce qui est du tourisme, là aussi les prix sont abordables. Une croisière de deux jours dans la baie azur d'Ha Long revient à environ 100 euros, un forfait qui comprend l'hébergement dans une cabine sur une jonque traditionnelle, tous les repas, les activités de kayak et les visites des grottes. Dans les montagnes du nord, une randonnée de deux jours dans les rizières de Sapa coûte approximativement 60 euros, incluant les services d'un guide local, les repas et une nuit chez l'habitant.