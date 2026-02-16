Mi-robot, mi-animal, capable de se reproduire, de déplacer des objets, de se soigner... Voici le xénobot

Un étrange robot naturel a vu le jour grâce à des cellules vivantes d'une grenouille.

Le xénobot intrigue tant il défie les frontières du possible. Il s'agit d'un robot naturel créé par l'homme grâce à un assemblage de cellules vivantes issues d'une grenouille appelée Xenopus laevis. Tout commence par quelques cellules de peau et de muscle prélevées sur l’embryon de cet amphibien africain. Les chercheurs les réunissent à la main, grâce à un microscope, comme l’on construirait une minuscule créature.

Pour réaliser cet assemblage, les scientifiques suivent des plans précis dictés par une IA. Ces plans déterminent la forme la mieux adaptée à ses fonctions et ses caractéristiques particulières. Dans cet assemblage, rien n’est laissé au hasard : chaque xénobot, par son aspect (sphère, croissant, etc.), suivra une trajectoire de déplacement et une vitesse particulières ainsi qu'une mission qui lui est propre.

Il ne s'agit toutefois pas d'un robot classique : le xénobot n’a ni logiciel embarqué ni cerveau. Il se met en mouvement naturellement, grâce à la simple organisation de ses cellules, qui forment de micro-moteurs naturels en s’agitant. Il avance tout seul. Ces minuscules créatures n’ont besoin ni d'alimentation, ni de commande extérieure et vivent seulement quelques jours. Si elles sont coupées, elles peuvent même se régénérer et retrouver leur mouvement d’origine.

Ce xénobot est aussi capable de s’associer à d’autres cellules pour se réparer en cas de blessure et pour former de nouveaux xénobots plus grands, capables de transporter des particules plus lourdes. C’est leur forme particulière, élaborée par l'IA et l'homme, qui leur permet de rassembler autour d’eux de nouvelles cellules pour former une descendance. Cette reproduction mécanique et sans programme interne est une première dans le monde scientifique.

Les chercheurs espèrent beaucoup de ces êtres sans systèmes nerveux qui peuvent accomplir des missions de façon autonome, comme déplacer des objets ou coopérer en groupe. En médecine, les xénobots pourraient être capables de nettoyer les vaisseaux sanguins, en se mouvant dans le corps humaine. De la même manière, il sera possible de les utiliser pour transporter certains médicaments aux endroits délicats à atteindre.

Ils se révèlent aussi utiles dans le domaine environnemental. Il est envisageable de former des essaims de xénobots dans l'eau pour concentrer des polluants et microparticules dans un même endroit. Cela permettrait de nettoyer les cours d'eau efficacement. Ils présentent en plus l'avantage d'être biodégradables et donc de disparaître totalement dans la nature.