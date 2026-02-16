Bonne nouvelle pour des milliers de Français : ils peuvent désormais bénéficier de trimestres de retraite supplémentaires

Alors que l'incertitude est toujours présente à propos de l'âge de départ à la retraite, un décret vient d'officialiser des mesures pour accorder des trimestres supplémentaires.

Immanquablement, le départ à la retraite suscite des questions. A quel âge peut-on partir ? Avec quelle pension ? Des sujets qui reviennent au quotidien pour les travailleurs ayant quelques années au compteur, et encore plus depuis la suspension de la réforme des retraites. C'est dans ce contexte politique houleux et jonché d'incertitudes qu'un décret est paru le 20 janvier 2026 pour préciser de nouvelles règles pour certains salariés. Et les nouvelles sont bonnes.

Les professionnels concernés par le décret sont les sapeurs-pompiers. Grâce à ce nouveau texte de loi, les soldats du feu vont désormais bénéficier de trimestres de retraite supplémentaires. Un moyen de récompenser leur engagement et leur fidélité au fil des années. Toutefois, le décret opère une distinction entre les avantages accordés aux sapeurs-pompiers volontaires et ceux réservés aux sapeurs-pompiers professionnels.

Pour les volontaires, un nouveau barème d'assurance retraite est mis en place en fonction de la durée d'engagement dans les casernes. Pour gagner 1 trimestre de retraite supplémentaire, il faut témoigner de 10 années d'engagement. Pour obtenir un second trimestre, un sapeur-pompier volontaire doit avoir servi pendant 20 ans. Enfin, un dernier échelon est accessible avec 25 années de service, palier qui donne accès à un troisième trimestre de retraite. La période d'engagement prend en compte la durée totale de service, que les années soient continues ou non.

Elément important, ce décret va modifier le code rural, le régime des transports, le code des pensions de retraite des marins ainsi que le code de la sécurité sociale. Concrètement, cela signifie que l'obtention de trimestres pour les sapeurs-pompiers volontaires va s'appliquer peu importe le métier principal et ce même si le salarié bénéficie d'un régime de retraite spécifique. L'intéressé devra fournir un état de service préalablement établi par le dernier service d'incendie et de secours (SDIS) où il a été engagé.

Pour les sapeurs-pompiers professionnels, le décret vient modifier le calcul des cotisations retraites. Jusqu'à présent, les professionnels payaient une cotisation retraite plus élevée sur leur prime de feu. Cette prime de feu compense les risques physiques et psychologiques affrontés par les soldats du feu au cours de leurs interventions. La cotisation supplémentaire sur la prime de feu est désormais supprimée, ce qui permet aux pompiers d'augmenter leur salaire net en s'alignant sur le taux de retenue classique.

Attention toutefois à la date d'entrée en vigueur des mesures. Pour les sapeurs-pompiers volontaires, la mesure relative aux trimestres de retraite supplémentaires n'entrera en vigueur que le 1er juillet 2026. Un salarié partant à la retraite avant cette date ne pourra pas bénéficier de trimestres en plus. En revanche, la suppression de la cotisation retraite élevée chez les sapeurs-pompiers professionnels est déjà entrée en vigueur avec la publication du décret.