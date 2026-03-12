Peut-on gagner au Loto grâce à ChatGPT ? On a tenté l'expérience pour le Super Loto de vendredi 13

Personne ne résiste à la promesse d'un coup de chance spectaculaire. Surtout quand elle semble venir d'une intelligence artificielle.

La chance, certains y croient plus fort que tout et d'autres préfèrent céder à l'illusion du contrôle. Depuis l'arrivée des IA génératives comme ChatGPT, une nouvelle croyance traverse les joueurs de loteries du monde entier : si une intelligence peut soi-disant battre les échecs ou prévoir des tendances financières, pourquoi ne pourrait-elle pas livrer aussi les numéros gagnants du Loto ? Récemment, la presse américaine a amplifié ce rêve avec l'histoire étonnante d'une joueuse qui a raflé 100 000$… simplement en suivant les conseils de ChatGPT. Curiosité piquée, nous avons tenté la même expérience à l'occasion du Super Loto, dont le tirage se tient ce vendredi 13 mars.

Tammy Carvey, une Américaine de 45 ans originaire du Michigan, affirme avoir demandé à ChatGPT une combinaison pour le Powerball alors que le jackpot flirtait avec le milliard de dollars. Le bot n'a rien prédit de magique : il s'est contenté de générer au hasard une suite conforme aux règles du jeu. Pourtant, c'est avec cette grille sortie d'une simple requête "Give me Powerball numbers" qu'elle a validé son ticket. Au tirage, le 6 septembre 2025, ce choix hasardeux l'a rapprochée du pactole : quatre numéros blancs et la Powerball, soit 100 000$ grâce à une option multiplicatrice. Touchée par la chance autant que par l'ironie de l'histoire, elle a remboursé ses dettes et placé ce qui restait.

A chaque fois, la mécanique est identique : ChatGPT rédige une série compatible et, sans y croire vraiment, une joueuse tente sa chance. Les tickets sont pris sur Internet, les numéros validés sur l'interface de la loterie, et l'histoire se termine par la notification d'un gain ou la découverte du ticket malheureux, comme pour n'importe quel autre joueur.

Face au folklore provoqué par ces deux annonces répétées dans les médias, impossible de ne pas tenter à notre tour l'expérience pour le Super Loto du vendredi 13. Et pourquoi pas ? Après tout, le vendredi 13 appartient aux superstitieux et aux joueurs courageux. Nous avons interpellé ChatGPT dans les règles de l'art : "Analyse les numéros les plus fréquemment tirés au Loto français ces 12 derniers mois et propose-moi une grille optimisée." L'IA s'est exécutée, a compulsé les archives de la FDJ, appliqué des méthodes statistiques classiques et synthétisé les chiffres. Résultat de cet effort, la grille magique du moment est tombée : 10, 31, 32, 36, 45, avec pour numéro Chance le 4.

Une proposition habilement habillée d'arguments statistiques mais dont le secret, on le sait, ne repose que sur du vent, ou peut-être un courant d'air de hasard déguisé en science. Pour que l'histoire soit complète, rendez-vous ce vendredi 13 pour le verdict : notre grille "optimisée IA" gagnera-t-elle un lot, un remboursement ou le droit de rejouer ? Nous découvrirons alors si ChatGPT devient un oracle… ou reste un simple gadget parmi tant d'autres, parfaitement incapable de prédire le hasard.