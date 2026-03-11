Un virement de 357 euros arrive sur les comptes de 7 millions de familles : les allocations de la CAF augmentent

Plusieurs millions de parents vont recevoir un versement sur leur compte bancaire début avril. Les montants de toutes les aides sociales dédiées aux familles ont été revalorisés par la CAF.

Habituellement, le mois d'avril débute avec des poissons collés dans le dos et des petites blagues entre amis. Des plaisirs généralement réservés aux enfants. Mais les parents ont, eux aussi, droit à leur lot de bonnes surprises. Dès le lundi 6 avril, 6,6 millions de ménages vont recevoir un virement exceptionnel sur leur compte en banque. Une somme qui correspond au nouveau montant des prestations familiales versées par la Caisse d'allocations familiales (CAF).

Comme chaque année au 1ᵉʳ avril, l'ensemble des aides sociales allouées par la CAF sont revalorisées selon le taux d'inflation enregistré au cours de l'année précédente. Cette revalorisation est même obligatoire puisqu'elle est inscrite, noir sur blanc, à l'article L.161-25 du Code de la sécurité sociale. En avril 2026, toutes les prestations sociales vont donc être augmentées de 0,9%. Cette hausse intervient après des revalorisations de 4,6% en 2024 et de 1,7% en 2025.

Les millions de parents qui bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de rentrée scolaire (ARS), de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ou de la prime de naissance vont ainsi percevoir un virement plus élevé à partir d'avril. Dans le détail, 5 millions de personnes touchent des allocations familiales, 2 millions profitent de la PAJE et plus de 3 millions bénéficient de l'ARS. Certains foyers peuvent même cumuler plusieurs de ces minimas sociaux. Selon un rapport de la DREES, la CAF verse en moyenne 357 euros par mois de prestations familiales aux ménages éligibles.

A compter d'avril 2026, le montant de base des allocations familiales passera donc de 151,05 euros à 152,40 euros pour deux enfants, tandis que les familles de trois enfants verront leur allocation croître de 344,56 à 347,66 euros. Pour chaque enfant supplémentaire, une majoration de 195,26 euros s'ajoutera à la somme versée par la CAF.

Les familles nombreuses aux revenus modestes pourront bénéficier d'un complément familial revalorisé. Ce supplément atteindra 287,47 euros ou 198,36 euros selon les revenus et la composition du foyer. À titre d'exemple, une famille de 4 enfants, éligible aux allocations familiales et au complément familial, pourra percevoir jusqu'à 830,49 euros par mois, contre 823 euros actuellement.

L'ARS sera également revalorisée. Cette aide est versée aux familles ayant des enfants scolarisés de 6 à 18 ans et respectant certains plafonds de revenus. Les nouveaux montants s'établiront à 427,29 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans, à 450,87 euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans, et à 466,49 euros si l'enfant a entre 15 et 18 ans.

La PAJE n'est pas en reste. L'allocation de base de la PAJE, versée tous les mois par la CAF, s'élèvera à 198,36 euros par mois pour une famille profitant du taux plein et à 99,18 euros par mois pour une famille bénéficiant du taux partiel. La prime de naissance sera quant à elle portée à 1 106,11 euros par enfant, tandis que la prime d'adoption atteindra 2 188,35 euros.

L'allocation de soutien familial (ASF) va aussi voir son montant augmenter. Cette prestation est versée par la CAF aux familles monoparentales afin d'aider financièrement les mères ou les pères qui élèvent seuls un ou plusieurs enfants. Pour l'heure, son montant s'élève à 199,18 euros et même à 265,50 euros dans certains cas. À partir du 1ᵉʳ avril 2026, ces montants vont grimper à respectivement 200,97 et 267,88 euros.

Seule ombre au tableau dans cette vague de revalorisations des aides sociales : une réforme des règles d'attribution des allocations familiales entrée en vigueur le 1ᵉʳ mars dernier. Auparavant, les familles avec au moins 2 enfants à charge bénéficiaient d'une majoration des allocations familiales quand le deuxième enfant atteignait ses 14 ans. Cette revalorisation, allant de 18 à 75 euros selon les revenus du foyer, s'appliquera dorénavant lorsque le deuxième enfant atteindra 18 ans. Les familles dont les enfants sont nés à partir du 1ᵉʳ mars 2012 ne bénéficieront de cette majoration que pendant 2 ans, contre 6 auparavant.