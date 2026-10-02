Tech Show Paris 2026 : le rendez-vous des décideurs IT se tiendra les 18 et 19 novembre

Pour sa 10ᵉ édition anniversaire, Tech Show Paris rassemblera près de 8 000 professionnels de l'IT à Paris Expo Porte de Versailles. Au programme : IA, cloud, cybersécurité, data, DevOps et data centers. Le JDN est partenaire.

Tech Show Paris revient les 18 et 19 novembre 2026 pour célébrer ses dix ans d'existence. Cette édition anniversaire se tiendra à Paris Expo Porte de Versailles (Hall 5) et réunira l'ensemble de l'écosystème technologique français autour d'une ambition commune : transformer les enjeux IT en résultats business concrets. Avec un badge unique, les visiteurs accéderont à cinq salons co-localisés : Cloud & AI Infrastructure, DevOps Live, Cloud & Cyber Security Expo, Data & AI Leaders Summit et Data Centre World.

Un programme de plus de 150 conférences

L'édition 2026 proposera un programme dense articulé autour des problématiques qui structurent aujourd'hui les décisions technologiques des entreprises. Parmi les thématiques phares : l'industrialisation de l'IA et ses défis de passage à l'échelle, la conformité réglementaire avec NIS2 et DORA, la souveraineté numérique et la réversibilité cloud, la gouvernance des données, ainsi que les enjeux énergétiques des infrastructures numériques. Les participants pourront assister à des keynotes, tables rondes et retours d'expérience répartis sur neuf scènes thématiques.

Des intervenants de premier plan

Le plateau de conférenciers réunira des personnalités influentes de l'écosystème tech. Cédric O, cofondateur de Mistral AI et ancien secrétaire d'Etat au numérique, interviendra sur la compétitivité technologique européenne. Asma Mhalla, politologue et essayiste, décryptera les nouveaux rapports de force géopolitiques liés à l'IA. Des représentants de Google, AWS, McKinsey, Crédit Agricole, Carrefour, RATP ou encore Renault partageront leurs retours d'expérience sur des sujets allant de l'IA agentique à la cybersécurité en passant par la transformation des infrastructures cloud.

Des expériences immersives et engagées

Au-delà des conférences, Tech Show Paris proposera plusieurs temps forts. Le Data Centre Immersive Hub plongera les visiteurs au cœur de scénarios de crise réalistes pour comprendre comment les technologies garantissent la résilience des infrastructures critiques. L'initiative Women & Diversity in Tech consacrera plusieurs panels au leadership inclusif et à la diversité dans la tech. Enfin, les Trophées de la Cybersécurité récompenseront les projets les plus innovants en matière de protection numérique.

Informations pratiques

L'inscription est gratuite pour les professionnels issus d'entreprises utilisatrices de solutions. Plus de 310 exposants seront présents pour accompagner les visiteurs dans leurs projets de transformation. Pour réserver votre badge et construire votre programme personnalisé, rendez-vous sur : https://www.techshowparis.fr/jdn-form