Combat de MMA entre Elon Musk et Mark Zuckerberg : qui va atomiser l'autre ?

Le combat du siècle ? En tout cas le plus médiatique de l'année. Les deux milliardaires ont décidé de s'affronter sur l'octogone à coup de pied, de poings et d'étranglements. Mais qui va l'emporter ?

A ma gauche, Mark Zuckerberg, 39 ans, né à White Plains dans l'État de New York, 1,71 mètres pour 70 kilos et 64 milliards de dollars en portefeuille. A ma droite, Elon Musk, 52 ans, né à Pretoria (Afrique du sud), 1,88 mètres pour 90 kilos et 180 milliards de dollars en banque. Deux milliardaires que tout oppose, et qui ont décidé de s'affronter dans un combat de MMA le 26 août prochain à Vegas.

Mais pourquoi tant de haine ? L'inimitié entre les deux débute il y a plus de 10 ans. Mark Zuckerberg est déjà riche, très riche, quand Elon Musk n'est pas encore devenu milliardaire grâce à Tesla et SpaceX. Mais Elon Musk a déjà une image de visionnaire, et son aura est internationale. De son côté, l'image de Zuck est lisse : il s'exprime peu, avec zéro charisme.

C'est sur le terrain de la politique qu'ils s'opposent d'abord, Zuckerberg est accusé par les républicains d'utiliser Facebook pour faire de la propagande politique. Elon Musk, de son côté, affiche de la sympathie pour Donald Trump, rejette Joe Biden, et compte peser dans la présidentielle de 2024 en poussant Ron de Sanctis à l'investiture républicaine.

Qu'est ce qui a mis le feu aux poudres entre les deux ? Pas les multiples piques qu'ils se sont envoyées ces dernières années à travers les réseaux sociaux. Mais bien une gentille crasse de la part de Mark Zuckerberg, bien décidé à faire de l'investissement de Musk de 44 milliards de dollars dans Twitter un enfer. Sa méthode : lancer un concurrent, Threads, sorti le 5 juillet dernier dans un gigantesque buzz organisé.

And the winner is ?

Alors qui va gagner ce combat d'égos ? A comparer les gabarits, Elon Musk est plus grand et plus lourd. On imagine mal Zuck tenir très longtemps plaqué au sol par un poids lourd de 90 kilos qui déverse des coups sur lui. Mais il est plus jeune, sans doute plus vif, plus rapide et plus endurant, et surtout, il pratique les sports de combat, notamment le jiu-jitsu (dont il est ceinture bleue !), et participe même à des compétitions. Au point d'en faire le favori des bookmakers. Mais attention, Musk a aussi une bonne connaissance des sports de combat puisqu'il a pratiqué le taekwondo, le karaté, le judo et le jiu-jitsu.

En attendant, les deux tycoons se préparent sérieusement. Elon Musk soulève de la fonte tous les jours et s'entraine à combattre. Mark Zuckerberg suit un régime protéiné de 4000 calories par jours, principalement constitué de McDonald's, et un entrainement quotidien de combats et de musculation. Et les deux se sont entourés des meilleurs pour être prêts : des grands noms de MMA comme Georges Saint-Pierre, Israel Adesanya, ou de jiu-jitsu brésilien comme Lex Friedman ou Mikey Musumeci leur prêtent main forte. Alors qui va gagner le combat des égos de l'année ? Réponse le 26 août, en live sur X et Thread ?