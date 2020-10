Commerces fermés : quels magasins ouverts pendant le confinement ?

[CONFINEMENT] Le reconfinement généralisé de la France à compter du jeudi 29 octobre à minuit a été annoncé par Emmanuel Macron. Comme au printemps dernier, les commerces non essentiels devront fermer, a expliqué le président.

[Mise à jour du 28 octobre 2020 à 21h15] Le reconfinement de la France à compter de ce jeudi 29 octobre à minuit a été annoncé ce mercredi par le président de la République lors d'une allocution télévisée très attendue. Ce deuxième confinement durera au moins jusqu'au 1er décembre, a prévenu le président. Comme au printemps dernier, les commerces non essentiels à la vie de la nation, comme les bars et les restaurants, devront fermer. Mais le chef de l'Etat a donné un espoir aux commerçants, leur disant que si la situation s'améliorait dans 15 jours, "nous pourrons espérer rouvrir certains commerces." Retrouvez la liste des commerces qui avaient été frappés, lors du premier confinement, de fermeture administrative et ceux qui avaient été autorisés à rester ouverts.

Newsletter management Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le 14 mars dernier, le Premier ministre Edouard Philippe avait annoncé la fermeture, dès le soir même, minuit, des "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays", comme les bars, restaurants ou encore les discothèques. Au lendemain de la publication au Journal Officiel d'un premier arrêté concrétisant la fermeture administrative de ces lieux, un nouvel arrêté avait été pris par le ministre de la Santé Olivier Véran.

Ci-dessous, la liste des lieux concernés par la fermeture administrative :

Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

Boutiques et centres commerciaux, sauf pour les activités de livraison et de retrait de commandes

Restaurants et débits de boissons, y compris le "room service" des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat. La vente à emporter et la livraison de plats à domicile restent, elles, autorisées

Salles de danse et salles de jeux

Bibliothèques, centres de documentation

Salles d'expositions et musées

Chapiteaux, tentes et structures

Etablissements de plein air

Etablissements sportifs couverts

Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

Dans la famille des commerces considérés comme indispensables, et donc autorisés à rester ouverts, on trouve :