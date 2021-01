Baromètre de l'emploi post-Covid : +21% de nouvelles offres d'emploi en 2020

Ce chiffre, qui ne prend en compte que les annonces publiées sur le site Leboncoin, cache bien évidemment de fortes disparités d'un secteur et d'un territoire à l'autre.

Le deuxième confinement n'aura pas (trop) impacté le marché de l'emploi, en tout cas si l'on se base sur le nombre de nouvelles offres mises en ligne sur Leboncoin. Celles-ci sont en effet en hausse sur un an de 25% en novembre et de 28% en décembre. Rien à voir avec la déconfiture des mois d'avril et mai derniers (-2% de nouvelles annonces d'emploi publiées en avril et -4% en mai). Sur l'ensemble de l'année 2020, le nombre de nouvelles offres publiées sur le site d'annonces progresse de 21% par rapport à 2019.

Bien sûr, la réalité diffère d'un secteur à l'autre : la catégorie médecine / santé affiche sur l'ensemble de l'année 2020 une hausse de… 661% du nombre d'offres d'emploi par rapport à 2019. Parmi les postes de cette catégorie, on retrouve notamment les auxiliaires de vie, infirmiers, aides à domicile et aides-soignants. A l'opposé du spectre, le sport (-46%), le tourisme (-34%) ou encore le textile / mode / luxe (-31%) enregistrent les plus forts reculs. Autres secteurs dans le rouge en cumul sur les douze mois écoulés : l'agriculture (-20%), les services à la personne (-13%) et le commerce / distribution (-4%). Le nombre de nouvelles annonces mises en ligne en 2020 a donc reculé dans plus d'un tiers (38%) des catégories étudiées dans ce baromètre.

Avec le deuxième confinement, le sport et le tourisme ont enregistré des niveaux de baisse proches de ceux qu'ils avaient connus au printemps dernier : -80% d'annonces en novembre 2020 par rapport à novembre 2019 pour le sport et -62% pour le tourisme. Même nouvelle dégringolade pour la branche l'hôtellerie / restauration, dans laquelle le nombre de nouvelles offres d'emploi recule de 65% sur un an en novembre et de 72% en décembre. Sur l'ensemble de l'année pourtant, ce secteur passe dans le vert, en raison des pics enregistrés en juin (+164%) et juillet (+132%).

Au niveau local aussi (1), les disparités existent, avec d'un côté des territoires qui affichent une hausse du nombre de nouvelles annonces mises en ligne sur l'ensemble de l'année par rapport à 2019, dont les territoires ruraux, fortement impactés par la chute du nombre d'annonces pendant le premier confinement (2), et de l'autre ceux où ce chiffre est en recul. C'est le cas des Hauts-de-Seine (-3%), du Bas-Rhin (-4%), des Yvelines (-8%), et de Paris (-15%).

La capitale, qui avait enregistré une hausse des nouvelles annonces d'emploi déposées en août et en septembre par rapport aux mêmes mois l'année précédente, n'est pas repassée dans le vert au dernier trimestre.



Sur le mois de décembre uniquement, le nombre de nouvelles annonces diminue dans la Haute-Loire (-1%), la Somme (-4%), l'Eure-et-Loir (-5%), l'Ariège (-7%), le Val-de-Marne (-10%), la Loire (-10%), le Bas-Rhin (-11%), le Val-d'Oise (-12%), Paris (-12%), la Manche (-14%), le Gers (-14%), la Lozère (-15%), l'Aveyron (-18%), la Gironde (-21%) et les Hautes-Pyrénées (-33%).

1. Les données pour la Corse et les départements d'Outre-mer ne sont pas communiquées en raison du faible volume d'annonces déposées sur le site dans ces territoires

2. -65% d'annonces déposées entre le 11 mai et le 10 juin par rapport au nombre d'annonces déposées les 8 semaines précédentes pour la Nièvre et la Creuse