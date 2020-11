Exclusif : survolez la France des enseignes... et remontez dans le temps

La France a rarement autant parlé de ses commerces qu'en cette année de confinement. Avec cette carte interactive, qui permet de les afficher par nom et type, aujourd'hui comme il y a 5 ou 10 ans, voyez-les d'un autre oeil : vus du ciel.

La France s'inquiète pour ses commerces et elle a raison. Avec le reconfinement, tous ceux dits "non essentiels" sont mis en sommeil et maintenus sous perfusion de l'Etat. Mais pour nombre d'entre eux, cela ne suffira pas : les dettes augmentent, la trésorerie s'épuise, les clients - ceux qui reviendront - ne dépenseront pas en quelques semaines ce qu'ils n'ont pas déboursé en trois mois.

C'est dans ce contexte que le JDN présente une carte interactive des enseignes (au moins 10 implantations) de la distribution en France, conçue grâce aux données de notre partenaire Nielsen. Des data qui permettent de constater l'explosion des drive et le déclin des boutiques de jouets, mais qui révèle surtout la densité du tissu commercial français... pour le moment. Plus de 50 000 points de ventes répartis en 314 enseignes (voir la méthodologie) que vous pourrez parcourir en cliquant sur l'image ci-dessous, en sélectionnant ou non un type de commerce, une enseigne en particulier ou un département. Vous pouvez même remonter dans le temps.

Que retenir de cette avalanche de données ? Par exemple que Vival, Lidl et Proxi sont les trois enseignes les plus représentées sur le territoire. Voici, dans l'infographie ci-dessous, quelques-uns des enseignements retenus par le JDN.

Si l'on se penche sur les types d'enseigne, les supérettes, supermarchés et les drive sont les plus nombreux en 2020 sur le territoire. Ces derniers signent la plus forte progression depuis 2010 (+3 623%). Ils étaient alors quasi absents de la carte de France, avec 104 implantations seulement.

Les magasins bio enregistrent la deuxième plus grosse percée, avec +156% et 2 144 points de vente référencés en 2020 contre 836 il y a dix ans. Contrairement aux drive, qui ont essaimé sur l'ensemble du territoire, les magasins bio sont concentrés dans les aires urbaines.

La troisième plus forte progression est à mettre à l'actif des discount bazars, avec deux fois plus d'implantations recensées par notre partenaire qu'il y a dix ans. Action (528 points de vente en 2020) Gifi (487) et Centrakor (312) sont les enseignes les plus représentées de la catégorie.

Déjà très présents en 2010, les hypermarchés signent la 4e plus forte progression, avec +28% d'implantations par rapport au début de la décennie, pour atteindre 2 324 points de vente en 2020. Des hypermarchés qui, comme les supermarchés et les grandes surfaces spécialisées (type Fnac), ont été contraints de fermer certains rayons "pour assurer une équité de traitement" avec les petits commerces non essentiels fermés pendant le confinement, a expliqué Bercy. Les produits culturels (livres, CD et DVD, jeux vidéo) font partie de ceux qui ne peuvent plus être commercialisés dans ces points de vente. Ci-dessous, la carte des commerces dans lesquels il n'est donc plus possible de se procurer de livres avec, en bleu, les enseignes soumises à la fermeture de certains rayons à partir du 4 novembre et, en jaune, les librairies, fermées depuis le 30 octobre dernier.

Notre partenaire Nielsen a recensé à partir d'un logiciel de géolocalisation et en placement manuel les coordonnées GPS de 52 000 points de vente pour 2020, tous types d'enseignes confondus. Nous avons choisi de n'afficher que celles avec au minimum 10 implantations, ce qui ramène le nombre de points à 49 280.

Les coordonnées GPS des librairies proviennent de l'Annuaire Entreprises du Figaro. Les points de vente pour lesquels nous n'avions pas de coordonnées GPS, pour lesquels nous n'avions que des noms de particuliers, et ceux qui figuraient déjà dans la liste fournie par Nielsen dans la catégorie "Culture et loisirs", ont été exclus de la carte.

Nous avons exclus le libre-service agricole (Lisa), qui commercialise essentiellement des produits dédiés à l'activité professionnelle des agriculteurs, des types d'enseignes au plus fort recul du nombre d'implantations entre 2010 et 2020, malgré une chute de 19% qui place ces points de vente devant les magasins de jouets.

