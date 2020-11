Ces commerces où il n'est plus possible d'acheter un livre en France

Depuis le 4 novembre, les rayons de produits culturels des grandes surfaces généralistes et spécialisées sont fermés. Les librairies, elles, sont closes depuis le début du confinement.

"Equité totale". C'est ce que réclament les fédérations de commerçants, qui ont appelé dimanche 8 novembre à la réouverture des magasins, à l'annulation du Black Friday et à la restriction de la vente en ligne aux seuls produits de première nécessité. L'équité, justement, c'est ce que le gouvernement a expliqué vouloir assurer en imposant la fermeture à compter du 4 novembre dernier, de certains rayons dans les supermarchés, hypermarchés et grandes surfaces spécialisées, autorisés à rester ouverts pendant la période de confinement. Les produits culturels (livres, CD et DVD, jeux vidéo) font partie des articles qui ne peuvent plus être commercialisés dans ces points de vente, qui gardent, en revanche, la possibilité de les proposer en ligne ou en drive. Ci-dessous, une carte issue de notre dossier sur la distribution en France avec, en jaune, les librairies, et en bleu, les grandes surfaces, à savoir : supermarchés (surfaces entre 400 et 2 499 mètres carrés), hypermarchés (2 500 mètres carrés et plus) et les grandes surfaces spécialisées (type Fnac, Cultura, Espaces Leclerc...)

Source : Nielsen © JDN

Au final, les fermetures de librairies pénalisent avant tout les Parisiens et les habitants des centres urbains. En revanche, tout le pays est logé à la même enseigne en ce qui concerne les grandes surfaces, même si naturellement les zones à plus forte densité humaine attirent davantage ces commerces.

Newsletter management Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les données en bleu proviennent de la base de données Nielsen TradeDimensions et les données en jaune de l'Annuaire Entreprises du Figaro.