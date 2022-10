Sobriété énergétique des entreprises : télétravail, chauffage... Ce qui vous attend

ECONOMIE ENERGIE ENTREPRISE. Le gouvernement a récemment dévoilé plusieurs préconisations en matière de sobriété énergétique, qui doivent s'appliquer aux entreprises. Récapitulatif.

[Mise à jour du jeudi 20 octobre 2022 à 11h29] L'exécutif a présenté la semaine passée un plan en faveur de la sobriété énergétique des entreprises. A cette occasion, la Première ministre a indiqué que, chaque semaine, des indicateurs de la consommation d'électricité et de gaz seront publiés, afin de mesurer les effets du plan de sobriété. Une semaine après les annonces, voici ce qu'il faut retenir des recommandations du gouvernement :

Inciter au télétravail "pour les situations d'urgence" : "En cas de tension particulière sur le réseau (signal ÉcoWatt rouge), prévoir avec les partenaires sociaux une organisation en télétravail adaptée", peut-on lire dans le dossier de presse. "Le télétravail de manière très claire, ça réduit les déplacements. En revanche, ce qui est en balance, c'est la question du chauffage et de l'éclairage", a reconnu Agnès Pannier-Runacher, qui a annoncé le lancement d'une expérimentation au sein de la fonction publique. La ministre a mis l'accent que la mise en place de cette organisation du travail est propre à chaque métier, chaque secteur et à chaque entreprise. Baisse du chauffage dans les bureaux, à 19 degrés maximum, 16 degrés la nuit, et à 8 degrés en cas de fermeture plus de trois consécutifs. Le gouvernement va demander aux entreprises de décaler la période de chauffe de quinze jours, et de mettre en place des outils de pilotage et de suivi de la consommation énergétique. "Mettre en place des dispositifs de chauffage autonome ou de récupération de chaleur", est également indiqué dans le dossier de presse. "Mettre en place des solutions techniques moins énergivores (remplacement du matériel et équipements, éclairage basse consommation)", peut-on lire dans le dossier de presse. Regrouper les déplacements, via le covoiturage par exemple, et limiter les déplacements inutiles. Déployer le forfait mobilités durables. Présenter une trajectoire de réduction de la consommation d'énergie de l'entreprise et le plan d'actions mené au comité social et économique (CSE) ou aux délégués syndicaux. Désigner un référent sobriété énergétique au sein des entreprises Eteindre les lumières et appareils non utilisés la nuit Réduire la luminosité des écrans, recharger les appareils en dehors des pics de consommation et privilégier les conversations téléphoniques aux vidéoconférences Spécifiquement pour les services numériques : éteindre les serveurs quand ils ne sont pas utilisés, favoriser l'utilisation de disques dures de grande capacité, retirer les composants non-nécessaires et améliorer les systèmes de refroidissement des serveurs pour limiter le recours à la climatisation.

L'ensemble des quinze recommandations est consultable ici. Par ailleurs, les PME du commerce, de l'artisanat et du tourisme ont signé huit chartes spécifiques à leurs domaines d'activité, des domaines skiables au commerce de gros, afin de prendre des engagements spécifiques à leurs secteurs pour réduire la consommation énergétique. Mais les entreprises n'ont pas toutes attendu les recommandations du gouvernement pour mettre en place des mesures de sobriété énergétique, comme l'illustre un article du Monde. Parmi les conseils supplémentaires que l'on peut trouver : re-paramétrer les détecteurs de présence et de luminosité, voire allumer et éteindre manuellement les éclairages ; retirer certains éclairages quand c'est possible ; redonner la main aux salariés, notamment pour éteindre les machines qui ne sont pas utilisées. Pour rappel, le plan de sobriété énergétique mis en place depuis le mois de juin vise à réduire de 10% la consommation d'énergie en France. Dans ce cadre, neuf groupes de travail, dont un dédié aux entreprises et à l'organisation du travail, avaient été lancés le 23 juin.

Vers une généralisation du télétravail cet hiver ?

Pour le moment, l'exécutif ne semble pas pencher en faveur d'une généralisation du télétravail pour économiser de l'énergie. Dans le cadre du dossier de presse du plan de sobriété énergétique, le gouvernement incite toutefois fortement à la mise en place du télétravail "pour les situations d'urgence". "En cas de tension particulière sur le réseau (signal ÉcoWatt rouge), prévoir avec les partenaires sociaux une organisation en télétravail adaptée. Le télétravail, associé à la fermeture des bâtiments concernés, pourrait être déclenché dans les situations d'urgence en cas de tension importante sur le réseau électrique, afin de maximiser les économies d'énergie liées à l'activité dans les bâtiments", peut-on lire.

Interrogée sur la généralisation du télétravail à la mi-septembre, Agnès Pannier-Runacher avait mis en avant l'aspect contraignant d'une telle mesure si elle devait être préconisée à toutes les entreprises : "Il faut anticiper la fermeture d'un bâtiment trois jours consécutifs, avec une baisse de température de chauffage. Sinon, la remise en température sur une seule journée fait que vous consommez plus que ce que vous avez économisé. Encore une fois, cela dépend des situations, expliquait Agnès Pannier-Runacher. Une fermeture des bâtiments, ça n'a pas forcément beaucoup de sens dans un site qui a une bonne isolation thermique, et dont les salariés, eux, sont dans des maisons individuelles qui ne sont pas forcément très bien isolées."

Quelles règles pour les publicités lumineuses ?

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a annoncé mardi 18 octobre la parution de décrets prévoyant :

L' interdiction des publicités lumineuses la nuit de 1 heure à 6 heures, partout en France

de 1 heure à 6 heures, partout en France L'extinction de toute publicité lumineuse en cas de signal Ecowatt rouge, activé par le gestionnaire de réseau RTE lorsqu'il n'y a pas assez d'électricité pour couvrir tous les besoins en France.

Quels efforts en matière de sobriété énergétique pour les PME et les TPE ?

"Nous avons travaillé à des engagements volontaires et volontaristes", a salué Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, le 6 octobre. Voici quelques-unes des mesures qui sont mises en avant au terme de la concertation :

Diminuer la lumière de 30% dans les grandes et moyennes surfaces, par exemple, réduire l'éclairage de la surface de vente, éteindre les publicités et enseignes après la fermeture des commerces. Suspendre le renouvellement d'air la nuit Produire l'eau chaude en dehors des périodes de pic de consommation Diminuer le chauffage en cas d'EcoWatt rouge, réduire la température à 17° dans l'hôtellerie-restauration hors présence des clients et du personnel, diminuer le chauffage de l'eau (piscines intérieures et extérieures, établissements de thalassothérapie), adapter le chauffage dans les congrès. "Mise à l'arrêt des équipements consommateurs d'énergie (chambre froide, liaisons mécaniques, chauffage, climatisation…) en cas de période prolongée sans exploitation", peut-on lire dans le dossier de presse dédié. Revoir l'utilisation des remontées mécaniques dans les domaines skiables, mesurer les hauteurs de neige, remplacer les équipements anciens.

"Plusieurs dispositifs de soutien ou d'accompagnement à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique existent. Ils permettent notamment d'aider les grandes entreprises à atteindre leurs objectifs éco-énergie tertiaire ou d'accompagner les TPE-PME, non soumises, réaliser tout de même des économies d'énergie", souligne l'exécutif dans son dossier de presse. Le gouvernement met en avant le dispositif "Baisse les watts" de La Poste, ainsi que l'accompagnement de BPI France.

Quels efforts pour le secteur du logement ?

Dans le cadre du plan global de sobriété énergétique, l'exécutif a lancé le 27 juillet 2022 une concertation avec les acteurs du logement. Ce groupe de travail, composé de représentants des bailleurs publics et privés, de promoteurs, d'associations et de fédérations professionnelles de l'immobilier, devait formuler en septembre ses recommandations à la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, et à son collègue délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, pour "prendre le chemin d'une réduction de la consommation".

"Ces objectifs [de sobriété] sont partagés, consensuels et concrets : il va falloir rénover le bâtiment, c'est un chantier majeur, a indiqué Olivier Klein le 6 octobre. Voici les mesures annoncées début octobre :

Installer des thermostats dans tous les logements Décaler la période de chauffe au milieu de l'automne : "nous proposons de la réduire, pour commencer au 1er novembre, et de la réduire au 1er avril", a indiqué Olivier Klein, rappelant que cela permettrait 12% d'économies d'énergie. Réduire la consommation d'eau chaude sanitaire en installant des limiteurs de débits par exemple Individualisation des frais de chauffage dans les logements collectifs Accompagner les particuliers dans l'installation de chauffage moins énergivores, encourager le maintien des équipements. Instaurer un bonus sobriété à destination des ménages qui parviennent à engager des économies d'énergie.

Qu'est-ce qu'un "ambassadeur de la sobriété" ?

Lors de son discours à l'université d'été du Medef le lundi 29 août, Elisabeth Borne a appelé les entreprises à mettre en œuvre une idée proposée par l'organisation patronale : désigner un "ambassadeur sobriété" dans chaque entreprise. "Ce modèle avait bien fonctionné avec les référents Covid", a estimé la Première ministre. Si l'on se base sur ce qu'étaient les référents Covid en entreprise, voici ce qu'il faut savoir sur un ambassadeur de la sobriété :

Il a pour mission de s'assurer de la mise en œuvre des mesures définies et de l'information des salariés.

Son identité et sa mission sont communiquées à l'ensemble du personnel.

Dans les entreprises de petite taille, il peut être le dirigeant.

Quels efforts en matière de sobriété énergétique pour l'industrie ?

"L'industrie est le secteur économique où l'énergie a un impact direct sur la compétitivité des entreprises et donc sur la décision même de production ou d'arrêt de production", rappelle l'exécutif dans son dossier de presse. Au terme de la concertation avec les acteurs du secteur, plusieurs propositions ont été avancées :

Massifier les audits énergétiques, développer des solutions de management et d'optimisation de l'énergie Développer les investissements pour obtenir des économies d'énergie rapidement Réduire la consommation énergétique (éclairage, chauffage, écoconduite, entretien des véhicules, optimisation des livraisons).

Quels efforts en matière de sobriété énergétique pour le secteur du transport ?

"On a recensé un certain nombre d'actions qui sont déjà engagées par les opérateurs", a précisé le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune. Dans le cadre de la concertation menée avec les acteurs du secteur des transports, plusieurs mesures ont été mises en avant. En voici l'essentiel :

Développer l'écoconduite des trains et transports en commun : "sans changer la vitesse moyenne, on peut réguler la vitesse au bon moment pour consommer de l'énergie correctement", a expliqué Clément Beaune. Le ministre a rappelé que la régulation de la vitesse est conseillée pour tous, y compris les particuliers. Développer le covoiturage : mise en place d'un bonus pour ceux qui choisissent cette option en 2023, afin d'inciter son développement sur les trajets du quotidien. Réduction et optimisation de la consommation. "Mettre en place des procédures au sol et en vol limitant la consommation de kérosène : roulage sur un moteur, optimisation des routes aériennes, recours à l'énergie électrique lorsque l'avion est au sol", peut-on lire dans le dossier de presse. Revoir les éclairages dans les gares et les aéroports, en installant des éclairages basse consommation, des minuteurs et détecteurs de présence. Verdir les flottes de véhicules et navires.

Quels efforts en matière de sobriété énergétique pour le secteur du numérique ?

"Le numérique et le progrès technologique intègrent d'ores et déjà les impératifs de transition énergétique", salue le gouvernement dans son dossier de presse. Le Journal du Net vous résume les grandes propositions mises en avant au terme de la concertation :

Pour les datacenters : limiter le recours à la climatisation. Pour les télécoms : les acteurs sont chargés de définir "les critères de paramétrage des box Internet et des décodeurs TV pour une mise en veille en cas de non-utilisation". Pour les services numériques : inciter les travaux de calcul en dehors des périodes de forte consommation énergétique à l'échelle nationale ; mais aussi éteindre les serveurs quand ils ne sont pas utilisés, favoriser l'utilisation de disques dures de grande capacité, retirer les composants non-nécessaires et améliorer les systèmes de refroidissement des serveurs pour limiter le recours à la climatisation D'une manière générale, réduire la luminosité des écrans, recharger les appareils en dehors des pics de consommation et privilégier les conversations téléphoniques aux vidéoconférences.

Les entreprises pourront-elles être contrôlées et sanctionnées ?

Le gouvernement choisit de miser sur la responsabilité collective et ne prévoit pas de contrôler les entreprises. "On fait le pari de la responsabilité et on y croit. (...) On n'a pas proposé de mettre en place une police de la température", appuyait Roland Lescure, ministre de l'Industrie, début septembre.