Betterway lève 4 millions d'euros auprès d'Edenred pour son compte dédié à la mobilité des salariés

Déjà partenaire, Edenred devient actionnaire de la jeune pousse qui propose aux entreprises de prendre en charge la mobilité douce de leurs salariés.

Après un contrat de partenariat établi en 2022, Betterway et Edenred annoncent ce 19 janvier aller plus loin dans leur collaboration. Le groupe spécialiste du titre restaurant entre au capital de la jeune pousse commercialisant des comptes mobilité à destination des salariés en investissant 4 millions d'euros. "Le constat qu'Edenred a dressé sur le marché est qu'on ne peut pas traiter la mobilité comme les autres avantages salariés parce que c'est un secteur qui est en pleine évolution. C'est pourquoi Edenred souhaite s'allier à une verticale pour porter cette expertise-là", met en avant Denis Saada, cofondateur et CEO de Betterway. "Ils ont migré vers Betterway tous leurs clients existants sur leur ancienne offre mobilité. On est l'offre mobilité d'Edenred", ajoute Alain Mady-Fetherstone, second fondateur de la start-up et COO.

"On est l'offre mobilité d'Edenred"

"Avec Betterway, l'employeur peut prendre en charge l'achat de billets de transport en commun à l'unité, l'abonnement aux transports en commun, l'achat, la location et la réparation de vélos (électriques ou non), les équipements et accessoires de vélo, le covoiturage, l'autopartage…", détaille Alain Mady-Fetherstone. La solution se veut une façon simple de s'engager pour la mobilité durable, notamment en proposant aux entreprises d'y avoir recours dans le cadre du forfait mobilités durables.

Ce dispositif entré en vigueur en 2020 permet aux employeurs du secteur privé de prendre en charge tout ou partie des frais de transport personnels de leurs salariés entre le domicile et le lieu de travail jusqu'à 800 euros défiscalisés par an. "Aujourd'hui, nos entreprises clientes fixent en moyenne un plafond annuel d'à peu près 520 euros", précise Alain Mady-Fetherstone.

"Chaque salarié dispose d'un compte mobilité rattaché à une carte de paiement et un IBAN"

Pour utiliser ces sommes, "chaque salarié dispose d'un compte mobilité rattaché à une carte de paiement et un IBAN, nécessaire pour les prélèvements d'abonnement annuel aux transports en commun notamment", expliquent les fondateurs. A la manière de ce que permettent certains émetteurs de titres-restaurants, Betterway propose aux salariés de renseigner leur carte personnelle dans la plateforme afin, si besoin, de compléter une dépense qui dépasserait la somme octroyée par l'entreprise.

Le forfait est fixé à 24 euros par an par salarié. "On s'adresse principalement aux grosses entreprises et aux ETI. A moyen terme, on a vocation à aller servir des moyennes entreprises", précisent les cofondateurs, qui comptent notamment parmi leurs clients Axa, Bouygues Telecom ou encore Back Market. La jeune pousse ne souhaite pas communiquer sur le nombre d'entreprises clientes, mettant plutôt en avant le nombre de salariés profitant de leur offre. "On prévoit d'atteindre 40 000 salariés bénéficiaires avant la fin du premier trimestre 2023, et de doubler ce chiffre d'ici la fin de l'année", confie Denis Saada, cofondateur et CEO.

Pour l'instant seulement présente en France, la start-up reconnait préférer s'y concentrer avant d'aller voir ailleurs, bien qu'elle suive "attentivement les évolutions réglementaires dans les autres pays d'Europe". Second point d'attention : les voitures de fonction. "On a plusieurs tests en cours au sujet du crédit mobilité, qui permettrait de proposer aux salariés qui bénéficient d'une voiture de fonction ou pourraient en bénéficier de toucher une somme d'argent à la place", mettent en avant Denis Saada et Alain Mady-Fetherstone. Lancée en 2019, la jeune pousse parisienne projette de doubler ses effectifs en 2023 pour atteindre 60 salariés.