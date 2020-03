Télé-manager, épisode 4 : au bien-être de tes troupes tu penseras

Suite et fin de notre saga sur le management à distance. Dans cet ultime épisode, les managers qui se retrouvent en télétravail en raison du coronavirus sont invités à prendre soin de leurs collaborateurs.

Manager ne s'improvise pas. Manager à distance encore moins. Que vous soyez un télétravailleur aguerri (profitez-en pour réviser vos classiques !) ou un néophyte, le JDN vous relaie chaque jour les conseils de professionnels pour vous aider à encadrer vos équipes, même de loin. Quatrième et dernier commandement : au bien-être de tes troupes tu penseras (cliquez ici pour revoir l'épisode 3).

Dans le contexte actuel, il faut apprendre à parler émotions avec ses collaborateurs. Claude Mattio, fondateur et directeur associé d'Akor Consulting, invite les entreprises à pratiquer la gestion des émotions de leurs équipes : "A distance, on ne peut pas savoir ce que les salariés ressentent, avec leurs équipes, leurs clients, leur organisation du travail, il faut donc les faire parler. Le problème, c'est que les entreprises pyramidales ne savent pas comment faire parler leurs salariés de leurs émotions. Dans ces entreprises, les managers ne savent déjà pas le faire en face-à-face, alors à distance, c'est presque impossible s'ils ne sont pas formés".

Le manager doit être capable de déceler les signaux non verbaux

Concrètement, le manager doit d'abord être capable de repérer les signaux non verbaux de son interlocuteur, les micro-comportements, le regard, la tonalité, pour essayer de sentir l'état interne du salarié. Il doit ensuite le questionner directement sur ce qu'il ressent. "Dans un entretien à deux, il faut commencer par questionner son collaborateur sur ce qu'il pense, puis passer sur l'analytique. Il faut se montrer vigilant et insister sur ce qu'il a réussi et, en commençant à évoquer les difficultés, basculer sur le ressenti, sur comment il a vécu une situation, ce qu'il ressent physiologiquement, ses émotions. Ce n'est qu'à ce moment que le manager pourra savoir où en est son collaborateur et l'aider à retrouver sa sérénité."

Prendre soin de ses équipes

En cette période d'épidémie, il est important de s'assurer que ses salariés vont bien. C'est ce que fait la plateforme de téléconsultation Mes Docteurs, dont les salariés ont accès à des consultations de psychologues via un concurrent, Eutelmed, ce dernier référençant davantage de praticiens de ce type. "Le confinement peut être difficile à vivre, toutes les situations sont différentes, explique Marie-Laure Saillard, dirigeante de Mes Docteurs, et mettre en place une ligne où les salariés peuvent parler et poser des questions ne peut qu'être bénéfique."

La start-up a aussi mis en place un dispositif avec Uber Eats qui permet aux salariés d'accéder aux services de la plateforme.

Enfin, prendre soin de ses équipes, c'est aussi, pour les managers directs, être capable de leur dire d'arrêter. "Le rôle des managers est clé, car on ne peut pas tout formaliser insiste Marie-Laure Saillard, notamment pour gérer la fatigue. Ils doivent insister sur le droit à la déconnexion".

Etre tolérant face aux réactions disproportionnées

Pour Geoffroy de Lestrange, directeur marketing et communication de Cornerstone On Demand, société de solutions RH et de formation, il est important de prendre du recul, surtout en cette période délicate : "On sait que la distance accroit le risque de malentendu, les managers doivent en prendre conscience. C'est d'autant plus vrai en situation de stress. Ils doivent donc être d'autant plus compréhensifs, ne pas réagir eux-mêmes à chaud, se remettre en question, prendre le temps de s'interroger sur ce qui a pu amener un collaborateur à mal réagir, surtout si celui-ci n'est pas habitué au travail à distance."

Ne pas réagir à chaud

Il reste toutefois important de recadrer ses collaborateurs quand ils partent dans la mauvaise direction, même à distance. A contrario, il est primordial de les féliciter pour leurs accomplissements, afin de garder leur motivation intacte.

Se former et former ses équipes

Comme tout mode de travail, le télétravail nécessite des ajustements qui ne sont pas toujours innés. "Notamment dans les entreprises qui étaient hostiles à cette pratique, les managers vont avoir besoin d'être accompagnés", prévient Geoffroy de Lestrange. Cela tombe bien, de nombreux organismes mettent justement en ligne des Mooc et autres contenus de formation à ce sujet.

"Cette crise est l'occasion d réveiller le leader qui sommeille dans le manager"

C'est aussi l'occasion de préparer l'après-crise : même si les conséquences ne pourront être tirées qu'à l'issue de celle-ci, il faut d'ores et déjà consigner, par exemple au moyen d'un journal de bord, tous les éléments qui pourront ensuite être analysés pour un retour d'expérience.

"Une crise, c'est une opportunité, assure Laurent Pellegrin, directeur adjoint au ministère des Armées. C'est le moment de réveiller le leader qui sommeille dans le manager, celui qui aidera à passer la crise."