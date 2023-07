Cette méthode vous aide à réussir avec le moins d'efforts possible dans tous les domaines

Gagner en efficacité n'est pas nécessairement un concept abstrait. Connaissez-vous ce ratio qui vous aide à répartir vos efforts de manière productive ?

Les résultats que l'on obtient sont rarement proportionnels à l'énergie que l'on dépense pour les obtenir. Mais il existe un principe pour vous aider à optimiser vos efforts…

Le principe des 80/20

Ce principe vieux de plus d'un siècle trouve encore de nombreux exemples d'applications aujourd'hui. On l'appelle principe des 80/20 car selon lui "80% des effets sont le produit de seulement 20% des causes". On le nomme également "loi de Pareto" en référence à son créateur. C'est en effet Vilfredo Pareto, sociologue et économiste italien de la fin du 19e siècle, qui observa que dans son pays, 20% des personnes détenaient 80% des richesses. Il avait également fait le constat que dans son potager, 20% de ses plants de pois produisaient 80% des pois consommables. Dans le monde de l'entreprise, "les causes" de la loi de Pareto sont vos efforts. Ainsi, cette loi doit vous aider à prendre du recul sur l'effet produit par vos actions et à être plus efficace.

Comment l'appliquer à son travail ?

La loi de Pareto aide à faire des choix car nous n'avons pas de ressources illimitées pour réaliser des tâches ou des projets, que ces ressources soient financières, humaines, ou temporelles. Si vous voulez optimiser au mieux la gestion d'un portefeuille de clients, vous pouvez, en suivant le principe de Pareto, vous concentrer sur les 20% de clients qui génèrent 80% de votre chiffre d'affaires. Autres exemples : vous pouvez investir dans les 20% de vos canaux d'acquisition (SEO, newsletter, réseaux sociaux…) qui rapportent 80% de vos leads ou encore traiter en priorité les problèmes qui génèrent 80% des litiges avec vos clients.

Bien sûr, ce ratio ne doit pas être appliqué à la lettre, il s'agit plutôt de garder à l'esprit que la plupart de vos résultats sont liés à un petit nombre d'actions. La loi de Pareto sert à gérer l'urgence et à prioriser et ne doit pas empêcher la réflexion portant sur le développement à long terme de l'entreprise. D'ailleurs, un nouveau service ou une nouvelle filiale intégreront peut-être les 20% de vos activités générant 80% de votre chiffre d'affaires l'an prochain !