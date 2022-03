"Réforme des retraites : qu'envisage Emmanuel Macron ?"

[RETRAITE] La réforme des retraites a été mise à l'arrêt en raison de la crise sanitaire. Le chef de l'Etat envisage toutefois de la remettre sur la table dans le cadre de l'élection présidentielle.

[Mise à jour du mercredi 9 mars 2022 à 18h15] L'épineux dossier des retraites va-t-il faire son grand retour ? Selon les informations du journal Les Echos, le candidat Emmanuel Macron envisage de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Pour rappel, le projet initial de réforme, avorté en raison de la crise sanitaire en mars 2020, visait initialement la mise en place d'un système de retraite universel par points, avec l'établissement d'un âge-pivot à 64 ans. Objectif affiché, inciter les Français à travailler plus longtemps, pour faire face à l'enjeu démographique, le nombre de retraités augmentant plus rapidement que le nombre d'actifs. Le déficit du régime des retraites devrait avoisiner les 10 milliards d'euros par an, jusqu'en 2030, selon le Conseil d'orientation des retraites (COR). L'ambition est donc de "préserver les pensions de nos retraités", avait expliqué le chef de l'Etat au mois de décembre dernier. Mais concrètement, comment s'opérerait pareil changement ? Toujours selon le quotidien économique, un rythme de quatre mois cotisés supplémentaires seraient ajoutés par génération, soit une transition de neuf ans. Ainsi, si le président de la République était réélu, et que la réforme entrait en vigueur en 2023, elle serait pleinement mise en œuvre à compter de 2032.

"Cela veut dire que l'âge légal dépassera l'âge moyen du taux plein, a expliqué le négociateur retraite de la CFDT auprès du quotidien économique. Donc l'effet ne se fera pas sentir seulement pour ceux qui ont commencé tôt, mais aussi pour le salarié moyen." Pour ce représentant, pareille réforme constituerait une accélération de la réforme Touraine, qui a porté à 43 annuités la durée de cotisation nécessaire pour atteindre le taux plein, à compter de la génération née en 1973.

Emmanuel Macron n'est pas le seul candidat à s'être positionné sur le sujet des retraites. La candidate Les Républicains, Valérie Pécresse, propose également de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Eric Zemmour, lui, propose un âge de départ à 64 ans. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen avancent un âge de départ à 60 ans. Quant à Anne Hidalgo, elle propose de laisser l'âge de départ à 62 ans.

Lors du premier confinement, toutes les réformes en cours, y compris celles portant sur le système de retraites, ont été mises à l'arrêt. Quelques jours auparavant, début mars, le gouvernement avait utilisé le 49.3 afin de faire passer sans vote son texte sur la réforme des retraites en première lecture à l'Assemblée nationale. La suite du processus aurait dû se poursuivre au Sénat, mais la réforme a depuis été repoussée sans qu'un nouvel agenda soit décidé.

Lors d'un discours le 12 juillet, le président a annoncé que les discussions avec les partenaires sociaux allaient être relancées, mais que la réforme ne serait menée à terme que quand l'épidémie de Covid-19 serait contrôlée. Pour lui, "il est juste et efficace de changer notre système de retraite", mais il ne s'est pas avancé sur la date de la réforme. Il a estimé que "le système est injuste", avec "42 régimes différents, des inégalités majeures", il a plaidé pour "plus de simplicité pour plus de justice". Il a aussi maintenu qu'il "faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard", sans cependant donner l'âge futur de départ à la retraite. Autre annonce déclarant qu'une "vie de travail doit offrir une pension digne", il a affirmé que suite à la réforme, une carrière complète donnerait droit à une pension d'au moins 1 000 euros.

La réforme des retraites se fera "quand on tombera les masques", a annoncé le président de la République lors d'un déplacement le 10 septembre. Emmanuel Macron croit toujours à la nécessité de sa réforme, mais affirme qu'il "faudra le faire en écoutant tout le monde. Et puis là, on a d'autres priorités, quand même ". Même son de cloche du côté du Premier ministre Jean Castex qui indique que toutes les conditions ne sont toujours pas réunies, qu'il s'agisse d'un contrôle définitif de l'épidémie, d'une reprise solide de l'économie ou d'une certaine unité du pays. Début septembre, il a reçu les représentants syndicaux du salariat et du patronat et, la quasi-unanimité ont affirmé que la réforme ne devait pas être faite avant la fin du quinquennat.

Pourtant, l'exécutif continue ses déclarations régulières sur le sujet. Ainsi, Gabriel Attal, invité à la Fête de l'Humanité le 11 septembre, a évoqué la possibilité que certaines parties du projet soient mises en œuvre d'ici avril 2022. "Aujourd'hui […] les conditions ne sont pas réunies. Je ne peux pas vous dire qu'elles ne le seront pas d'ici à la fin du quinquennat". Des proches du chef de l'Etat affirmaient d'ailleurs au journal Les Echos début septembre qu'Emmanuel Macron voulait au minimum supprimer les régimes spéciaux et instituer une pension minimum de 1 000 euros avant l'élection présidentielle. Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme présidentielle, Laurent Pietraszewski, entend de son côté reprendre les concertations sur le sujet dans les semaines suivantes.

Mais aucune disposition spécifique n'est prévue dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, qui a été adopté mardi 26 octobre par l'Assemblée Nationale et doit passer devant le Sénat. Quelques jours auparavant, le député de Paris et délégué général de La République en marche (LREM), Stanislas Guerini estimait pourtant encore qu'une telle réforme était "nécessaire". Par ailleurs, la Cour des Comptes a estimé dans une note publiée le 21 octobre qu'une réforme des retraites était indispensable, et que seules deux options sont envisageables : un recul de l'âge en départ en retraite ou une baisse des pensions, et s'oppose à une hausse des cotisations.

Voici en résumé ce que contenait le "texte sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité", disponible sur le site Internet de l'Assemblée nationale et validé en première instance début mars 2020 suite à l'utilisation du 49.3 :

La fin des 42 régimes spéciaux au profit d'un système universel en répartition qui fonctionnera par points

Un calcul des pensions par points, dont la valeur ne pourra pas baisser ni augmenter moins vite que l'inflation, accumulés "tout au long de la carrière professionnelle"

La hausse des salaires des enseignants, qui sera matérialisée dans une future loi de programmation

A destination, entre autres, des avocats, un abattement de 30% sur l'assiette des cotisations sociales des professions indépendantes et un "dispositif de solidarité" à destination des "petits cabinets"

La généralisation de la visite médicale à 55 ans pour les travailleurs exposés à des facteurs de pénibilité et l'amélioration des modalités d'acquisition de points, dans le cadre du compte professionnel de prévention, pour les travailleurs exposés à plusieurs facteurs de risques professionnels

Un "congé de reconversion" pour les personnes soumises à la pénibilité, pouvant aller jusqu'à six mois

Le maintien de départ légal à 62 ans, voire moins pour les fonctionnaires exerçant des "fonctions régaliennes" (policiers, douaniers, surveillants pénitentiaires, contrôleurs aériens) pouvant toujours partir en retraite à 57, voire 52 ans

Maintien, pour les militaires, du droit de percevoir une pension après 17 ou 27 années de "services effectifs"

De nouvelles mesures de baisses de droits dès 2022. L'hypothèse privilégiée est celle d'un âge pivot atteignant 64 ans en 2027, assorti d'un "mécanisme de bonus-malus" de 5% par an, mais il pourra aussi s'agir de l'allongement de la durée de cotisation ou du report de l'âge légal. La conférence sur l'équilibre et le financement des retraites devra remettre d'ici fin avril 2020 ses propositions pour remettre le système de retraite à l'équilibre d'ici 2027

L'extension du "compte pénibilité" et de la retraite pour incapacité permanente déjà en vigueur dans le secteur privé, qui permettra à certains de cesser le travail à 60 ans

La possibilité, pour les égoutiers recrutés avant le 1er janvier 2022 de partir à la retraite à 52 ans

La possibilité, pour les fonctionnaires ayant opté pour leur maintien dans la catégorie B de la fonction publique hospitalière, de continuer à partir à 57 ans

L'extension de la retraite progressive aux salariés en forfait-jours, aux régimes spéciaux et aux agriculteurs

La modification des règles du cumul emploi-retraite, afin que ceux qui perçoivent une pension à taux plein puissent accumuler des points supplémentaires lorsqu'ils reprennent une activité

Une retraite minimum à 85% du Smic en 2025

Une majoration en points de 5% par enfant, dont la moitié sera attribuée à la mère au titre de la maternité, l'autre moitié pouvant être partagée entre les deux parents ou attribuée à l'un ou à l'autre

Un bonus supplémentaire de 2% pour le troisième enfant, automatiquement réparti à parts égales entre le père et la mère, sauf décision contraire de leur part ; l''attribution de points supplémentaires aux parents isolés

Un nouveau calcul des pensions de réversion qui garantira au conjoint survivant, à partir de 55 ans et deux ans de mariage au moins, 70% des points de retraite acquis par le couple (à partir de 2037 pour les personnes ayant intégré le système universel).

Le projet de loi organique, celle devant encadrer la réforme sur le plan financier, deuxième volet de la réforme des retraites, a quant à lui été adopté le jeudi 5 mars 2020. Après un vote, cette fois-ci, par 98 voix contre 1. Comme toute loi organique, elle devait être soumise au Conseil constitutionnel avant promulgation, si le gouvernement avait décidé de maintenir ce texte en l'état, option qui ne correspond pas aux dernières déclarations. Que contenait-elle ? Entre autres :