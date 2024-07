Cette offre d'emploi si intéressante et si bien rémunérée est en fait une arnaque

Depuis quelques années, une nouvelle escroquerie se propage. Elle cible les demandeurs d'emploi avec une méthode alléchante.

C'est à l'origine un simple message reçu par SMS, WhatsApp, Messenger ou Telegram. La technique est simple, mais redoutable. Un pseudo employeur dit rechercher de nouveaux salariés. Il annonce à sa victime qu'elle est chanceuse : elle vient d'être sélectionnée. Elle pourra bientôt travailler pour lui, si elle le souhaite. L'offre présentée est plus qu'intéressante. Les missions sont simples et ne demandent aucune qualification particulière. Les tâches sont souvent les mêmes : rédiger des avis sur Internet, passer des commandes ou "effectuer des actions qui sont censées améliorer les ventes ou la réputation d'un produit".

Surtout, le salaire est très attrayant, d'une dizaine à une centaine d'euros par journée de travail. Si la victime va plus loin dans la conversation, quelques jours après, le piège se referme sur elle. Un premier contact est noué au téléphone. On rassure. Le travail est à faire depuis chez soi et la formation est offerte. Bientôt, la victime deviendra une véritable opératrice marketing sur Internet.

Il ne lui reste plus qu'à se connecter sur le site de l'entreprise et la victime commence à travailler. Le faussaire met à disposition une cagnotte. Plus il y a de missions réalisées, plus la cagnotte augmente. Mais pour toucher son salaire, il faut que la cagnotte atteigne un certain palier. Au début, le travail est facile et de petites sommes d'argent sont même envoyées. La confiance règne. C'est ici que le piège se referme.

De nouvelles tâches sont à réaliser, elles sont plus dures, voire carrément impossibles à faire. La cagnotte ne se remplit plus, la victime ne reçoit plus d'argent. La pression monte. On force la victime à travailler encore plus. On culpabilise de ne pas avoir atteint les objectifs, tout en laissant espérer des possibilités de gains importants.

Pire encore, une emprise mentale est créée et les recruteurs insistent : pour remplir la cagnotte, il faut maintenant que la victime investisse avec son argent. Un traquenard sadique. Une fois la victime prise au piège, les escrocs la bloquent du site, repartent avec l'argent dérobé, ses coordonnées bancaires et disparaissent.

Cette pratique est assez récente, elle est observée depuis 2022 en France, mais gagne du terrain. Comment s'en prémunir ? Une cellule spécialisée du ministère de l'Intérieur précise que "si vous devez verser de l'argent à un employeur pour pouvoir effectuer votre travail, vous êtes face à une escroquerie". Dès le moindre doute, le mieux est de ne pas répondre et de signaler le message sur les réseaux sociaux ou le site 33700. Vous pouvez aussi contacter la police ou la plateforme Info Escroqueries du ministère de l'Intérieur au 0 805 805 817 si vous avez des questions.