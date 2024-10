Ces 9 métiers peuvent partir deux ans plus tôt en retraite et ce ne sont pas des régimes spéciaux

Certains travailleurs ont droit à un système leur permettant de partir plus tôt en retraite, mais ne sont pas toujours bien informés sur ce dispositif.

Dans le paysage complexe du système de retraite français, il existe plusieurs façons de valider des trimestres sans travailler plus longtemps. Les trimestres assimilés, dits "gratuits", obtenus pour des motifs divers comme la naissance d'un enfant, la prise en compte d'une période de chômage ou d'un arrêt maladie en sont une. Mais certains métiers donnent aussi droit à un départ anticipé.

Pour compenser la pénibilité de certains emplois, un Compte Professionnel de Prévention (C2P) permet d'accumuler des points échangeables contre des trimestres de retraite. Les métiers concernés ne sont pas toujours ceux auxquels on pense car les facteurs de risque qui donnent droit à des points C2P sont très variés.

Le C2P prend en compte six critères principaux : le travail de nuit, le travail répétitif, le travail en équipes successives alternantes, le travail en milieu hyperbare, l'exposition à des températures extrêmes, et le bruit. Chacun de ces facteurs, lorsqu'il dépasse un certain seuil d'intensité et de durée, permet au travailleur d'accumuler des points.

Parmi les métiers donnant droit à des points C2P, on peut retrouver les chauffeurs routiers et les taxis s'ils travaillent de nuit. Les agents de sécurité, aides-soignants et infirmiers salariés ont bien souvent droit à des points C2P pour deux motifs : le travail de nuit et le travail en équipes successives alternantes. Certains ouvriers de production peuvent être concernés en raison de gestes répétitifs ou du bruit. Les moniteurs de plongée et de ski sont aussi éligibles, respectivement pour travail en milieu hyperbare et travail à températures extrêmes.

D'autres métiers peuvent être concernés selon la façon de travailler. Par ailleurs, il est difficile de ne pas citer les ouvriers du BTP tant ils peuvent cumuler de risques : équipes alternantes, travail de nuit, bruit lié aux machines, et travail en milieu hyperbare pour le travail en souterrain par exemple. Dans tous les cas, le contrat de travail doit être au moins égal à un mois.

Un point est attribué par facteur de risque et par trimestre. Un agent de sécurité qui cumule deux facteurs de risque aura donc au bout de 5 ans cumulé 40 points C2P (2 facteurs de risque x 4 trimestres x 5 années). Les points acquis sont reportés sur le compte du salarié 1 fois par an, à la suite de la déclaration de son employeur. Ils peuvent être utilisés pour un passage à temps partiel, un départ en formation ou une reconversion professionnelle permettant d'accéder à des postes moins exposés aux risques professionnels et pour valider des trimestres de retraite. 10 points C2P donnent droit à un trimestre de retraite.

A noter que les 20 premiers points du C2P sont obligatoirement utilisés pour partir en formation pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1963. Dans notre exemple avec l'agent de sécurité né après 1962, ses 5 premières années de travail lui permettent d'avancer sa retraite de 6 mois car une fois les points réservés à la formation retirés, il lui reste 20 points permettant de valider 2 trimestres de retraite. Pour partir en retraite 2 ans plus tôt grâce au C2P (le maximum autorisé avec ce dispositif), il devra faire le même métier encore 7 ans et demi.

Bien que bénéfique à de nombreux travailleurs, ce système ne s'applique pas à tous. Les salariés bénéficiant d'un régime spécial de retraite, comme ceux de la SNCF ou de la RATP, ou les personnes exerçant en libéral ne sont pas concernés par le C2P.