Cette entreprise est la plus généreuse de France avec ses salariés

Une entreprise française offre à ses salariés des avantages si exceptionnels qu'ils feraient pâlir d'envie de nombreux salariés français.

En France, une entreprise se démarque particulièrement par les nombreux avantages qu'elle offre à ses employés. En 2024, elle figurait même en tête du classement des meilleures entreprises où faire carrière en France, selon une étude menée par le réseau social professionnel LinkedIn.

Cette entreprise n'est autre qu'Airbus, le premier constructeur d'avions au monde, devant Boeing. Les salariés d'Airbus, particulièrement ceux basés au siège social à Toulouse, bénéficient d'un environnement de travail très avantageux. Le comité social et économique d'entreprise (CSE) d'Airbus Opérations, qui concerne 22 000 personnes en comptant les filiales, dispose d'un budget conséquent représentant 5% de la masse salariale, selon les informations publiées par le journal local Actu en mars 2024.

Les avantages sont nombreux et variés. Les employés toulousains peuvent profiter de repas subventionnés à environ 6,30 euros pour un plateau complet d'une valeur réelle d'environ 12,50 euros. Sur le plan sportif, le CSE possède plusieurs terrains, occupés par 32 sections sportives différentes accessibles à des tarifs préférentiels. Les salariés ont également accès à 38 associations culturelles et artistiques à des prix très avantageux.

Au siège du CSE, une coopérative d'électroménager permet aux salariés d'acheter du matériel high-tech neuf à des prix avantageux et d'étaler le paiement sur dix mois, directement prélevé sur leur salaire. Une médiathèque offre gratuitement l'emprunt de livres et ouvrages. Des réductions sont proposées dans de grandes enseignes, des parcs d'attractions comme Disneyland Paris. Les employés peuvent aussi se faire rembourser une partie de leurs vacances avec un plafond annuel d'environ 600 euros.

Ces avantages ne sont pas limités aux salariés toulousains. Airbus fait partie des entreprises élues "Top Employers Global 2025", une distinction qui récompense les organisations offrant des conditions de travail exceptionnelles à l'échelle mondiale. Pour obtenir cette certification, les entreprises doivent démontrer l'excellence de leurs pratiques en matière de ressources humaines, évaluées à travers un processus de vérification.

Parmi les avantages offerts à tous les salariés du groupe, on trouve des programmes de formation et de développement de compétences, des possibilités de mobilité internationale, un accès prioritaire aux milliers d'offres d'emploi internes, ainsi qu'un système de partage de la valeur. L'entreprise propose également des horaires de travail flexibles, des possibilités de travail hybride, et des opportunités de congés sabbatiques. Les employés bénéficient d'une contribution à leur plan de retraite et d'une assurance santé avec une couverture sur mesure.

Airbus n'est pas la seule entreprise française à avoir reçu la distinction "Top Employers Global 2025". Parmi les autres lauréats français, on retrouve également Saint-Gobain, spécialiste des matériaux de construction, et STMicroelectronics, entreprise franco-italienne de semi-conducteurs. Ces organisations rejoignent un groupe sélect comprenant des entreprises internationales comme PepsiCo, Puma, Philip Morris International et DHL.