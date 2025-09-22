Vacances de Noël : jusqu'à 50% d'économies sur les billets de train avec cette astuce testée et validée

Avec de telles économies, vous pourriez faire davantage de cadeaux à vos proches, et éviter le stress du réveillon.

La rentrée des classes étant passée, les fêtes de fin d'année commencent déjà à se profiler. Pour beaucoup de Français, c'est l'occasion de prendre des vacances et d'en profiter en famille. Le train est un moyen de transport très prisé pour se rassembler, enfin à condition d'avoir un billet. Dans cette période de forte demande, il faut être prévoyant pour s'assurer d'avoir un titre de transport le jour J, et si possible sans se ruiner. Bonne nouvelle, la SNCF vient d'annoncer la date de mise en vente des billets de train pour la période des congés de Noël.

Le jour à cocher sur votre calendrier est le mercredi 1er octobre. A cette date, dès 6 heures du matin, la SNCF met en vente tous les billets pour les trains qui circuleront entre le dimanche 14 décembre et le mercredi 7 janvier 2026. Cela concerne l'ensemble des trains Intercités circulant en France, ainsi que les TGV se déplaçant en France, vers Bruxelles ou le Luxembourg. Les OUIGO Grande Vitesse sont également concernés par cette date du 1er octobre. Pour ces derniers, il sera même possible de réserver des trajets allant jusqu'au vendredi 3 juillet 2026.

Pour acheter ses billets au meilleur prix, il est conseillé de les payer le plus tôt possible. Trainline, une société de vente en ligne de billets de train, a analysé les économies réalisées par les passagers qui ont réservé leur trajet le plus tôt possible l'année dernière à la même période. Le résultat est sans appel. Un billet acheté début octobre permet de faire 50% d'économies sur un trajet Paris Genève, 29% sur un Paris Lyon ou encore 18% pour un Paris Chambéry. En plus d'être moins cher, il permet d'éviter le stress des trains complets, fréquent lorsqu'on réserve à la dernière minute.

Le taux de remplissage est la clé qui permet de comprendre l'augmentation du prix des billets. Plus le train se remplit, plus le billet coûte cher. Ce système utilisé depuis des années n'est pas propre à la SNCF et peut s'observer chez plusieurs compagnies aériennes. Pour s'assurer de payer moins cher, il est également possible d'acheter une carte de réduction. Pour les jeunes, les seniors ou les actifs, il en existe pour tout le monde. Attention tout de fois à s'assurer de la rentabilité d'un tel achat si vous ne possédez pas encore de carte de réduction.

Autre possibilité pour payer moins cher : passer par Trenitalia. La compagnie ferroviaire italienne a mis ses billets en ligne pour la période de Noël dès le 15 septembre dernier. En France, elle propose 6 liaisons quotidiennes entre Paris et Lyon, dès 23 euros et 4 entre Paris et Marseille, à partir de 27 euros. Des tarifs moins chers que ceux de la SNCF mais qui promettent une qualité similaire et un temps de trajet identique. Pour les plus aventureux, Trenitalia relie Paris et Milan pour 35 euros. De quoi se dépayser pour Noël, sans se ruiner.