360Learning, plateforme Saas de formation collaborative, lève 200 millions de dollars

Déjà présente en France, en Angleterre et aux Etats-Unis, la start-up compte utiliser les fonds levés pour doubler ses effectifs, séduire l'Asie et l'Amérique du Sud et investir dans des fusions-acquisitions.

Spécialisé dans le collaborative learning, 360Learning annonce ce 21 octobre avoir bouclé une levée de fonds de 200 millions de dollars auprès des leads Sumeru et SoftBank Vision Fund 2. Silver Lake Waterman et les investisseurs historiques de la jeune pousse, Bpifrance Large Venture fund, XAnge et Educapital, ont aussi pris part à ce tour de table, qui porte à plus de 240 millions de dollars le total des fonds levés par 360Learning depuis son lancement.

La start-up, notamment basée à Paris, a vu le jour fin 2013 "parce qu'on voyait qu'il existait un besoin d'outils pour créer des formations digitales", explique Nick Hernandez, CEO et fondateur. 360Learning construit donc une plateforme sur laquelle n'importe quel collaborateur souhaitant partager une expertise peut créer et mettre à disposition un contenu qui sera accessible en interne, à toutes les équipes de son entreprise. Point fort de la plateforme : elle offre la "possibilité de créer très vite programmes de formation et d'onboarding, tests". En 17 minutes, promet la jeune pousse.

Après 30 jours d'essai gratuit, 360Learning fonctionne sur la base d'un abonnement au tarif dégressif, qui dépend du nombre d'utilisateurs. Pour une entreprise d'une centaine de collaborateurs, comptez "entre 7 000 et 10 000 euros par an selon les options", indique Nick Hernandez.

Bilan en presque huit ans d'activité : 1 500 entreprises ont déjà adopté la plateforme Saas, parmi lesquelles LVMH, Toyota et Veolia. 360Learning entend doubler ce chiffre d'ici fin 2022. Plus de 3 millions de cours ont par ailleurs été créés sur la plateforme et les besoins sont plus que jamais là post-Covid, estime le CEO, pour qui la pandémie a accéléré la nécessité "de former les collaborateurs sur de nouvelles choses, notamment les nouvelles technologies et de pouvoir leur proposer des formations plus flexibles et à distance".

Grâce à l'IA, la plateforme permet de faire émerger des besoins de formation et d'identifier les modules à améliorer, met en avant la start-up

Ce qui différencie la start up de ses concurrents ? Sa dimension collaborative, répond le dirigeant, : elle n'est pas "juste un portail de contenus, sans aucune interaction". Et l'intelligence artificielle a sa part à jouer dans le modèle. "Grâce à l'IA, la plateforme permet aussi de faire émerger des besoins de formation", met en avant Nick Hernandez, et d'identifier les cours manquants ou les modules à améliorer. Les entreprises clients n'ont alors plus à se soucier de la vérification et du maintien à jour de milliers de cours, promet l'entreprise.

La jeune pousse souhaite justement utiliser les fonds levés pour investir sur les fonctions d'IA et les rendre toujours plus collaboratives. En mettant en place par exemple la possibilité pour les utilisateurs d'ajouter "des likes, des commentaires, des réactions pour chaque contenu proposé sur la plateforme" ou encore de signaler un contenu qui ne serait plus à jour. Pour mener à bien ce projet, 360Learning compte doubler ses effectifs, en passant de 260 à 500 collaborateurs dans les prochains 18 mois, recrutant notamment en recherche et développement et en développement produit.

Par ailleurs, si la start-up concentre aujourd'hui son activité en France, en Angleterre et aux Etats-Unis, elle entend continuer de se développer en Amérique du Nord et Europe et partir à l'assaut des marchés asiatiques et sud-américain. Le CEO mentionne aussi l'investissement dans des fusions-acquisitions stratégiques de sociétés à propos desquelles la start-up communiquera "dans les six prochaines semaines". A suivre donc…