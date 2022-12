"Smic 2023 : son montant a été dévoilé, voici ce que vous allez percevoir"

SMIC. Le Smic va augmenter 1,8% à compter du 1er janvier 2023.

[Mise à jour du vendredi 16 décembre 2022 à 08h53] Son montant est désormais connu. Le Smic va bel et bien augmenter au 1er janvier 2023. A compter de cette date, le salaire minimum sera revalorisé à hauteur de 1,8%. Cette revalorisation est la conséquence de l'inflation. Cette dernière s'est établie à 6,2% en novembre 2022 sur un an. Chaque année, le Smic fait l'objet d'une revalorisation au 1er janvier, en tenant compte de l'évolution de l'inflation constatée pour les 20% de ménages aux plus faibles revenus.

"Si l'indice des prix à la consommation augmente d'au moins 2% par rapport à l'indice constaté lors du précédent calcul du Smic, alors le salaire minimum est augmenté automatiquement dans les mêmes proportions", souligne le site du Service Public. Au 1er janvier 2023, le Smic va donc atteindre 1709,28 euros brut par mois, soit 1 353 euros net pour 35 heures hebdomadaires. Depuis le 1er août 2022, le montant du Smic horaire brut s'élevait à 11,07 euros, soit un salaire mensuel net de 1 329,05 euros. Le Smic a connu deux augmentations cette année : 2,6% au 1er mai puis 2% au 1er août dernier.

Pour rappel, le Smic, ou salaire minimum interprofessionnel de croissance, correspond au salaire minimum horaire légal. Autrement dit, un salarié ne peut percevoir une rémunération de l'heure inférieure à ce seuil, et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération, explique le site Service public. A noter : un employeur en infraction s'expose à une amende allant jusqu'à 1 500 euros. Il existe toutefois des exceptions pour les apprentis et les salariés âgés de moins de 18 ans.

Le Smic va augmenter de 1,8%, atteignant en 2023, 1 353 euros nets par. Ainsi le taux horaire sera de 11,27 euros bruts sur la base de 35 heures par semaine. Pour les mineurs, le montant du Smic horaire est minoré : 9,01 euros brut pour les salariés de 16 ans et 10,13 euros bruts pour les salariés de 17 ans.

Le montant du Smic net Date Smic mensuel net Janvier 2014 1 128 € Janvier 2015 1 135 € Janvier 2016 1 143 € Janvier 2017 1 153 € Janvier 2018 1 173 € Janvier 2019 1204 € Janvier 2020 1 219 € Janvier 2021 1 231 € Octobre 2021 1 258 € Janvier 2022 1 269 € Mai 2022 1 302 € Aout 2022 1 329 € Janvier 2023 1 353 €

En 2023, le montant brut du Smic s'élèvera à 1 709 euros par mois. C'est la première fois de l'histoire que le Smic dépasse la barre symbolique des 1700 euros brut par mois.

Montant du Smic brut Année Smic horaire brut en euros Smic mensuel brut pour 151,67 heures de travail en euros 2023 - janvier 11,27 € 1 709 € 2022 - août 11,06 € 1 678 € 2022 - mai 10,85 € 1 645,58 € 2022 10,57 € 1 603,12 € 2021 - octobre 10,48 € 1589,47 € 2021 10,25 € 1554,58 € 2020 10,15 € 1 539,42 € 2019 10,03 € 1521,25 € 2018 9,88 € 1 498,47 € 2017 9,76 € 1 480,27 € 2016 9,67 € 1 466,62 € 2015 9,61 € 1 457,52 € 2014 9,53 € 1 445,38 € Source : ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.

Les conventions collectives et les accords d'entreprise peuvent eux aussi définir une rémunération minimale selon l'emploi occupé. Dans ce cas, c'est le salaire minimum conventionnel (supérieur au Smic) qui doit être respecté. On parle par exemple du Smic hôtelier, pour évoquer le Smic pratiqué dans ce secteur. Mais si le salaire minimum conventionnel est inférieur au Smic, alors c'est ce dernier qui doit être appliqué.