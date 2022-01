"Smic en Europe 2022 : Portugal, Belgique... Quel est son montant ?"

332 euros mensuels en Bulgarie, 500 euros en Lettonie, 515 euros en Roumanie... contre 2 256 euros au Luxembourg : les salaires minimum européens font le grand écart. De très fortes disparités à nuancer par le coût de la vie dans chaque pays.

[Mise à jour du lundi 31 janvier 2022 à 12h32] Alors que les derniers chiffres viennent d'être publiés, un projet de directive visant à favoriser l'augmentation des salaires minimums, là où ils sont mis en place, est actuellement examiné par le Parlement européen et les Etats membres. La présidence française du conseil de l'Union européenne espère le faire adopter avant la fin de son mandat, le 30 juin prochain.

Le terme Smic désigne le salaire minimum en vigueur dans un pays donné. Il fixe un montant de revenu salarié minimum qui doit être respecté dans toutes les branches d'activités. Les employeurs ne peuvent rémunérer un salarié, quel que soit son contrat de travail, en dessous de ce seuil. Sur les 27 pays membres de l'Union européenne (UE), 6 ne disposent pas en 2022 d'un salaire minimum légal en vigueur dans toutes les branches d'activités. C'est le cas de l'Autriche, de Chypre, du Danemark, de la Finlande, de l'Italie et de la Suède.

Quel est le Smic le plus élevé en Europe ?

Le Smic ne représente pas la même chose pour tous les citoyens européens. Au sein de l'Union européenne, le salaire minimum varie fortement. Ainsi, en 2022, il oscille entre 332,34 euros brut par mois en Bulgarie et 2 256,95 euros au Luxembourg, selon les données d'Eurostat. Mais en tenant compte du niveau de vie, le fossé est évidemment moindre.

Dans seulement huit pays (en France, en Allemagne, au Benelux, en Irlande, en Espagne et en Slovénie), le Smic mensuel dépasse 1 000 euros. Si le salaire minimum luxembourgeois reste bien au-dessus des autres, les Smic de Belgique, des Pays-Bas, d'Irlande, d'Allemagne et de France se tiennent dans une fourchette d'une centaine d'euros.

Le montant du Smic dans l'Union européenne en 2022 Pays Smic mensuel brut Source : Eurostat Allemagne 1 621 € Belgique 1 658,23 € Bulgarie 332,34 € Croatie 623,7 € Espagne 1 125,83 € Estonie 654 € France 1 603,12 € Grèce 773,5 € Hongrie 541,73 € Irlande 1 774,5 € Lettonie 500 € Lituanie 730 € Luxembourg 2 256,95 € Malte 792,26 € Pays-Bas 1 725 € Pologne 654,79 € Portugal 822,5 € République tchèque 651,7 € Roumanie 515,26 € Slovaquie 646 € Slovénie 1 074,43 €

Le Smic mensuel brut 2022 en France est de 1 603,12 euros depuis le 1er janvier.

Le salaire minimum au Portugal pour 2022 est de 822,5 euros, contre 775,83 euros en 2021.

Révisé début 2022, le salaire minimum en Belgique s'élève à 1 658,23 euros. Il était auparavant de 1 625,72 euros depuis le deuxième semestre 2020.

Après avoir été fixé pendant deux ans à 1 108,33 euros, le salaire minimum en Espagne connait une légère hausse en 2022 pour atteindre 1 125,83 euros.

Il n'existe pas de Smic en Italie. D'ailleurs, seuls 21 des 27 pays membres de l'Union européenne disposent d'un salaire minimum légal en 2022, valable dans toutes les branches d'activité. En Autriche, à Chypre, au Danemark, en Finlande et en Suède, il n'existe pas non plus de salaire minimum valable pour tous les salariés.

L'Allemagne est le dernier pays en date à avoir adopté un salaire minimum. Mis en place au 1er janvier 2015, le montant du Smic 2022 en Allemagne est de 1 621 euros.

Quel est le Smic en Grèce ?

Fixé à 758,33 euros par mois de mi-2019 à fin 2021, le salaire minimum grec a été révisé pour atteindre 773,5 euros en 2022.

A combien s'élève le Smic au Luxembourg ?

Dominant le reste des salaires minimum de l'Union européenne, le Smic au Luxembourg est fixé à 2 256,95 euros pour l'année 2022.

Quel est le montant du Smic en Pologne ?

Révisé deux fois par an, le salaire minimum polonais évolue très régulièrement. S'il avait été fixé à 619,46 euros pour le deuxième semestre 2021, le Smic en Pologne passe à 654,79 euros mensuels début 2022.