"Prime de Noël 2022 : jusqu'à 442 euros, qui à le droit d'en bénéficier ?"

PRIME DE NOEL. Versée chaque année au mois de décembre, la prime de Noël profite à 2,3 millions de Français, bénéficiaires de certains minimas sociaux. Date de versement, conditions d'éligibilité, montant de l'aide... Voici ce que vous devez savoir.

[Mise à jour du lundi 28 novembre 2022 à 11h45] Le vent d'hiver apporte la magie de Noël et surtout... sa prime. Chaque année, le gouvernement reconduit cette prestation sociale destinée à soutenir le pouvoir d'achat des Français les plus modestes durant les fêtes de fin d'année. Accessible aux bénéficiaires de certaines allocations comme le RSA, la prime de Noël s'élève a minima à 152,45 euros. La somme peut être plus conséquente pour un couple et encore davantage en fonction du nombre d'enfants à charge au sein du foyer. Le versement est automatique et se glissera sur les comptes bancaires des 2,3 millions de Français éligibles, à partir du 15 décembre. Toutefois, le gouvernement n'a pas souhaité revaloriser cette aide ni l'étendre à davantage de bénéficiaires, malgré le contexte inflationniste.

Pour être éligible à la prime de Noël vous devez avoir bénéficié en novembre ou bien au début du mois de décembre d'une des allocations suivantes :

Revenu de solidarité active (RSA)

Allocation de solidarité spécifique (ASS)

L'aide à la création d'entreprise (ACCRE)

La prime transitoire de Solidarité (PTS)

Allocation équivalent retraite (AER)

Prime forfaitaire pour reprise d'activité.

Au total, 2,3 millions de personnes peuvent toucher cette prime.

Notez bien que si vous touchez l'Allocation de Retour à l'Emploi (l'ARE), l'Allocation Adulte Handicapé (l'AAH) ou encore le minimum vieillesse, vous n'avez malheureusement pas droit à la prime de Noël.

Quel sera le montant de la prime de Noël ?

Pour les bénéficiaires des minimas sociaux qui rendent éligibles à la prime de Noël, le montant de l'aide est fixe. il s'élève à 152,45 euros depuis plusieurs années. En revanche, pour les bénéficiaires du RSA, le montant de la prime varie selon la composition du foyer. Voici les différents montants de la prime de Noël si vous touchez le RSA :

152,45 euros pour une personne seule

228,67 euros pour une personne seule avec 1 enfant ou une personne en couple sans enfant

274,41 euros pour une personne seule avec 2 enfants ou une personne en couple avec 1 enfant

320,14 euros pour une personne en couple avec 2 enfants

335,39 euros pour une personne seule avec 3 enfants

381,12 euros pour une personne en couple avec 3 enfants

396,37 euros pour une personne seule avec 4 enfants

442,10 euros pour une personne en couple avec 4 enfants

+60,98 euros par personne supplémentaire.

15 décembre pour la CAF

En fonction de leur situation, certains bénéficiaires du RSA reçoivent leur prime de Noël de la part de la Caf. Les bénéficiaires du RSA qui sont rattachés au régime agricole, eux, la reçoivent de leur MSA. A noter qu'ils n'ont aucune démarche à effectuer et que le versement de la prime est déclenché automatiquement. Cette année la CAF, MSA va procéder au versement entre le 15 et le 16 décembre.

Enfin, les personnes qui bénéficient du RSA pour la première fois en décembre 2022 toucheront également la prime de Noël 2022. Cette dernière ne sera versée, en raison des délais de traitement du dossier, qu'au début du mois de janvier 2023.

16 décembre pour Pôle Emploi

Pour les allocataires de l'ASS (allocation de solidarité spécifique, réservée aux chômeurs en fin de droits) ou de l'AER (allocation équivalent retraite, prestation qui n'est plus octroyée depuis 2011), c'est Pôle emploi qui s'occupe d'effectuer le versement. Comme pour la Caf, l'organisme possède les données qui permettent le calcul des montants de la prime. Les bénéficiaires recevront automatiquement le virement sur leur compte bancaire. Mais dans le doute, mieux vaut être prévoyant et signaler son cas.

Par contre si vous constatez qu'aucun versement ne vous a été fait alors que vous pouvez prétendre à la prime de Noël 2022, n'hésitez pas à contacter l'organisme dont vous dépendez.

En 2018, suite au mouvement social des Gilets Jaunes, le président Emmanuel Macron avait institué une prime, qui devait être temporaire pour les salariés, sur la base du volontariat des entreprises. Cette aide était différente de la prime de Noël, pérennisée depuis plusieurs décennies. Il s'agit de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, qui a depuis pris le nom de prime de partage de la valeur.