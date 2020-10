"ASS 2020 : les bénéficiaires percevront-ils l'aide exceptionnelle de 150 euros ?"

[ASS] L'allocation de solidarité spécifique (ASS) est une aide qui peut être accordée par Pôle emploi aux personnes qui ont épuisé leurs droits au chômage. Voici son montant et son plafond.

[Mise à jour du jeudi 15 octobre 2020 à 18h29] Ce mercredi 14 octobre, le président de la République a annoncé le versement prochain d'une aide aux familles modestes, calquée sur le dispositif déployé au printemps dernier, fragilisées par la crise du coronavirus. "Donc ce que nous allons faire, parce que c'est le dispositif le plus large et le plus efficace, c'est pour les bénéficiaires du RSA et des APL - ce qui touche du coup tous les jeunes très largement, les 18/25 ans - d'avoir une aide exceptionnelle, pendant ces 6 semaines qui viennent, de 150 euros plus 100 euros par enfant, la même chose que ce qu'on a fait, justement, au printemps", a déclaré le chef de l'Etat. Au printemps dernier, les bénéficiaires d'autres minima sociaux que le RSA étaient également concernés par cette aide exceptionnelle. C'était le cas des bénéficiaires de l'ASS. Depuis cette annonce, l'exécutif n'a pas précisé si ce serait également le cas cette fois-ci. Mais si c'est le cas une aide de 150 euros, auxquels s'ajoutent 100 euros par enfant sera octroyée, probablement le 15 novembre prochain, aux bénéficiaires de l'ASS. Soit 150 euros pour une personne seule ou en couple sans enfant, 250 euros pour une personne seule ou en couple avec un enfant, 350 euros pour une personne seule ou en couple avec 2 enfants, 450 euros pour une personne seule ou en couple avec 3 enfants, etc.

Les chômeurs en fin de droits peuvent recevoir l'allocation de solidarité spécifique également connue sous son acronyme : ASS. Pour pouvoir obtenir cette aide versée par Pôle emploi, certaines règles sont à connaître. Voici l'essentiel à savoir concernant les conditions d'obtention, les formalités, les montant ou encore l'augmentation de l'ASS. L'aide est versée une fois par mois par Pôle emploi à terme échu (cela signifie que l'allocation de mai est par exemple versée en juin).

C'est Pôle emploi qui verse l'ASS. Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, cinq grandes conditions doivent être remplies. Elles sont cumulatives.

Avoir épuisé ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi(ARE) ou à la rémunération de fin de formation (RFF).

Avoir travaillé au moins 5 ans dans les 10 dernières années. Peu importe le contrat de travail (CDI, CDD, intérim, alternance). Seuls les stages en entreprise ne sont pas pris en compte. Les personnes qui n'ont jamais travaillé peuvent en revanche bénéficier du revenu de solidarité active (RSA)

Etre à la recherche d'un emploi ;

Etre apte au travail ;

Ne pas avoir atteint l'âge de la retraite ;

Ne pas avoir des revenus au-dessus d'un certain plafond.

Le plafond des revenus en 2020 à ne pas dépasser pour se voir allouer l'ASS est de :

1171,80 € par mois pour une personne seule ;

141,40 € par mois pour un couple.

Le montant de base de l'ASS est actuellement de 16,74 euros par jour.

Le gouvernement a mis en place le site mes-aides.gouv.fr qui permet de simuler de nombreuses aides auxquelles le citoyen à droit. L'ASS y figure en bonne place. Il est également possible de simuler d'autres aides telles que le RSA ou encore la prime d'activité qui permet de donner un coup de pouce aux personnes qui travaillent mais qui gagnent un faible revenu.

Le chômeur n'a pas à effectuer la démarche de demander à toucher l'ASS, Pôle emploi envoie directement un dossier à remplir aux personnes concernées.

Il n'existe pas d'âge minimum pour toucher l'ASS. Soulignons cependant que les personnes qui ont cotisé suffisamment de trimestres pour avoir une retraite à taux plein ne peuvent bénéficier de cette aide après l'âge légal du départ à la retraite.

Il est possible de cumuler l'ASS et le RSA,. Le montant du RSA sera alors diminué de celui de l'ASS.

Le versement de l'allocation de solidarité spécifique peut être suspendu pour différentes raisons : dépassement du plafond de ressources, absence de recherche active d'emploi, formation rémunérée, perception des indemnités journalière de la Sécurité sociale, etc.

Lorsqu'un allocataire retrouve un emploi, il lui est possible de conserver le bénéfice de l'ASS pendant trois mois. Il est possible de demander la prime d'activité au bout de six mois de reprise d'activité. Si l'emploi s'interrompt, une nouvelle période de cumul salaire-ASS de trois mois est ouverte après trois mois civils d'inactivité.