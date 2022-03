"Lettre de procuration : n'attendez pas le dernier moment !"

[PROCURATION PRESIDENTIELLE] Il est possible de laisser une personne de confiance agir en son nom pour certaines démarches, mais pour cela, il est nécessaire de rédiger une lettre de procuration.

[Mise à jour du mercredi 30 mars 2022 à 11h]59 Le premier tour de l'élection présidentielle approche à grands pas. Vous réalisez que vous ne serez pas en mesure de vous rendre dans votre bureau de vote ? Rassurez-vous, il est possible de voter par procuration, et ce, sans fournir de justificatif d'absence. Pour ce faire, vous devez choisir une personne de confiance qui votera à votre place, et réaliser une procuration. Pour faire une procuration, vous avez plusieurs possibilités :

Soit la faire en ligne (lire plus bas)

Soit la faire au format papier, en remplissant le formulaire cerfa n°14952*03 sur deux feuilles. Indiquez votre état-civil, votre numéro national d'électeur, le nom de votre commune. Dans un deuxième temps, précisez l'identité de la personne qui votera à votre place. Vous devrez ensuite vous rendre au commissariat. Un récépissé vous sera remis.

N'attendez pas le dernier moment pour effectuer votre procuration. En théorie, celle-ci peut être effectuée jusqu'à la veille du scrutin, mais il faut tout de même qu'elle soit validée. Faites donc la le plus tôt possible. Rappelez-vous que la procuration est valable pour une seule élection ou pour une durée déterminée. Vous avez la possibilité de vérifier votre situation électorale sur le site service public.

En quoi consiste la procuration ?

La procuration est le document par lequel vous autorisez une personne à agir en votre nom pour effectuer des démarches. (démarches administratives, vote...). Dans le cadre d'une élection, vous avez la possibilité d'effectuer vos démarches en ligne ou au format papier, si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer dans les urnes.

L'administration française a mis à disposition des électeurs un site Internet dédié : https://www.maprocuration.gouv.fr/. Pour ce faire, rien de plus simple : il vous suffit de vous connecter via France connect, en utilisant votre identifiant fiscal ou votre numéro de Sécurité sociale. Récupérez en amont le numéro d'électeur de la personne de confiance qui votera à votre place, ainsi que sa date, ses données d'état-civil et sa commune de vote. Faites votre demande en ligne, puis déplacez-vous au commissariat pour vérifier votre identité et valider la procuration. Vous serez ensuite informé par courriel que votre procuration est valide.

Où peut-on dénicher un exemple de lettre de procuration ?

Pour diverses démarches administratives, vous pouvez avoir besoin de réaliser une lettre de procuration. Retrouvez notre exemple de lettre de procuration ci-dessous.

Envoyer mon courrierTélécharger le document

Nom Prénom

Adresse

Code postal / Ville

N° Tél. Nom Prénom ou raison sociale du destinataire

Adresse

Code postal / Ville Faite à (Ville), le (Date).





Objet : Procuration



Je soussigné(e) (prénom, nom), né(e) le (date naissance) à (lieu de naissance) et résidant au (adresse) agissant en tant que mandant déclare donner pouvoir par la présente à :



(Madame ou Monsieur prénom, nom) né(e) le (date de naissance) et résidant au (adresse) agissant en tant que mandataire afin de me représenter en mon nom et conformément à mes intérêts auprès de (nom de la personne, de l'institution, du service, etc. à laquelle est destinée la procuration.)



Par cette procuration valable du (date de commencement) au (date de fin), le mandataire est en droit d’effectuer les opérations suivantes :



(lister les actes ou opérations autorisées en votre nom comme :



élire des représentants,

signer des documents et entretenir une correspondance administrative ou professionnelle,

téléphoner,

effectuer des opérations bancaires

et, de façon générale, effectuer sans limitation toutes les démarches utiles à la sauvegarde des intérêts du mandant.)



Pour faire valoir ce que de droit.





Signature





Envoyer mon courrierTélécharger le document