"CAF : RSA, AAH... pourquoi autant de retard ?"

CAF. Depuis plusieurs mois, certains allocataires peinent à recevoir leurs prestations sociales. Voici pourquoi.

[Mise à jour le lundi 23 mai 2022 à 11h02] Depuis plus d'un an, il devient de plus en plus fastidieux d'obtenir le versement de certaines prestations sociales, comme le RSA, les APL et l'AAH. Selon le directeur général de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) le délai moyen de traitement s'établit à 16 jours et demi ouvrables (soit près de trois semaines et demie dans les faits) hors minima sociaux. Dans les grandes agglomérations, les délais sont parfois plus longs : jusqu'à six mois pour certaines ! Résultat, certains mails envoyés par les allocataires restent parfois longtemps sans réponse. Cette situation est en partie liée aux effets de la crise sanitaire, ayant entraîné une hausse des arrêts maladie de certains agents, mais pas seulement. Au 1er janvier 2021, l'État a mis en place la réforme du calcul de l'aide personnalisée au logement (APL). Désormais, le calcul de cette aide au logement se fonde sur les revenus perçus sur les douze mois glissants, et non sur les revenus d'il y a deux ans. Une réforme d'ampleur pour laquelle la CAF a rencontré des difficultés techniques majeures. Résultat, les bugs informatiques se sont multipliés, et les dossiers se sont entassés. Interrogé par Le Parisien, le patron de la CNAF reste mesuré : "La situation s'est progressivement améliorée au deuxième semestre 2021 et, depuis deux mois, nous sommes revenus à des niveaux très raisonnables d'anomalies, comparables à avant début 2021 ". Il estime ainsi que "moins de 1% des dossiers en anomalie alors qu'on était monté à 2 ou 3% ". En cas de non-versement d'une aide financière versée par la Caisse d'allocations familiales, il est conseillé de contacter un conseiller au 32 30.



La Caisse d'allocations familiales (CAF) est un organisme local qui appartient à la Caisse nationale des allocations familiales. Chaque département français possède sa propre Caisse d'allocations familiales. Aujourd'hui, l'organisme propose un ensemble de prestations sociales disponibles à chaque étape de la vie.

Auparavant, il était possible de se connecter à son compte personnel de la Caisse d'allocations familiales (CAF) grâce à son numéro d'allocataire qui était communiqué aux allocataires au moment de leur inscription. Le numéro d'allocataire était indispensable pour se connecter à son compte personnel depuis le site Internet de la Caisse d'allocations familiales ou l'application mobile. Afin de simplifier et de sécuriser les démarches en ligne des allocataires, le processus a changé. Aujourd'hui, le numéro d'allocataire a été remplacé par le numéro de Sécurité sociale.

Les allocataires qui possédaient déjà un compte CAF avant le changement de processus doivent simplement renseigner leur numéro de Sécurité sociale et leur code habituel à 8 chiffres avant de changer son mot de passe. Dans le cas d'une première connexion sur le site de la Caisse d'allocations familiales, il est nécessaire de créer son compte personnel en suivant les étapes suivantes :

Se rendre sur la rubrique Mon Compte du site de la CAF Cliquer sur Créer un compte

La troisième étape va dépendre du profil du demandeur :

Il est déjà allocataire : renseigner son numéro de Sécurité sociale et le mot de passe à 8 chiffres

: renseigner son numéro de Sécurité sociale et le mot de passe à 8 chiffres Il n'est pas encore allocataire : cliquer sur Faire une demande

: cliquer sur Faire une demande Il est une personne à charge rattachée à un dossier allocataire : cliquer sur Créer un compte pour accéder à ses données personnelles

Il est également possible de se connecter aux services de la Caisse d'allocations familiales avec son compte France Connect.

Il est possible de contacter un conseiller de la Caisse d'allocations familiales (CAF) par téléphone au 32 30. Il est également possible de se rendre directement dans les différents points d'accueil de la Caisse d'allocations familiales ou de contacter un conseiller par voie électronique. Dans ces cas-là, les allocataires peuvent trouver l'adresse postale et l'adresse électronique de la Caisse d'allocations familiales de leur département sur le site Internet de la CAF. Afin de trouver ces informations, il suffit d'indiquer le code postal de sa commune.

Quelles sont aides proposées par la CAF ?

L'ouverture de droits aux aides financières de la Caisse d'allocations familiales (CAF) est soumise à des conditions de ressources et de situation. Chaque prestation proposée par la Caisse d'allocations familiales possède ses propres conditions de ressources exprimées par le biais d'une grille révisée chaque année. Les prestations de la CAF sont versées de manière mensuelle et à terme échu. Elles ne sont pas imposables, mais sont soumises à la Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

Voici une liste non-exhaustive des aides proposées par la Caisse d'allocations familiales :

L'aide personnalisée au logement (APL)

L'allocation de logement sociale (ALS)

L'allocation de logement familiale (ALF)

La prime de déménagement

Le prêt à l'amélioration de l'habitat

L'allocation aux adultes handicapés

Le revenu de solidarité active (RSA)

La prime d'activité : cette aide fusionne le RSA d'activité et la prime pour l'emploi depuis janvier 2016

L'allocation journalière du proche aidant (Ajpa)

La prime de naissance et la prime d'adoption

L'allocation de base (Ab)

La prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) pour toute naissance ou adoption après le 31 décembre 2014

Le complément de libre choix d'activité (Clca) pour toute naissance ou adoption avant le 1er janvier 2015

Le complément de libre choix du mode de garde (Cmg)

Les allocations familiales

Le complément familial

L'allocation journalière de présence parentale

L'allocation de rentrée scolaire

L'allocation de soutien familial

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

L'allocation versée en cas de décès d'enfant

L'aides aux vacances familiales (Vacaf)

L'organisme possède un portail dédié aux aides et au service entièrement en ligne. Il s'agit du service Aides et services. Il permet de connaître ses droits et d'effectuer des simulations.